نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع سلفة كيفية الحصول علي تمويل شخصي سريع وفوري بدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على تمويل منصة سلفا بالخطوات 1442 يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة السعودية عن إمكانية التقديم على منصة سلفا عبر الإنترنت، حيث تقوم بمنح المواطن مبالغ نقدية في الحال بدون أن يتم تحويل الراتب الخاص به وتعتبر منصة سلفا من أكثر المنصات المعروفة بالمملكة السعودية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، ولكن ينبغي توافر بعض الشروط التي تم تحديدها لامكانية الاستفادة من تمويل منصة سلفا.

مزايا تمويل منصة سلفة

من أهم المميزات الموجودة في مرصد سلفة الإلكترونية أنها تقوم متوافقة مع الشريعة الإسلامية ويمكنك الحصول على الموافقة بشكل سريع عند تقديم طلب الحصول على التمويل بدون أن يتم تحويل المرتب الخاص بك يكون هامش تنافسي وقد تصل قيمه التمويل بدون أن يتم تحويل الراتب إلى 500 ريال سعودي.

خطوات الحصول على تمويل منصة سلفة

ينبغي عليك الذهاب إلى الموقع الرسمي لمنصة سلفة عبر الإنترنت وبعد ذلك تقوم بإضافة البيانات المطلوبة منك في النموذج الخاص بالطلب ثم تقوم برفع كافة المستندات التي تم تحديدها وتفاصيل الراتب.

شروط التمويل منصة سلفة

أولا يجب أن يكون هذا الشخص المتقدم سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 18 عام، بالإضافة إلى أن الراتب الخاص به لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.

يجب ألا تقل فترة العمل الخاصة بالعمل عن 6 أشهر، وأن يكون هذا الشخص المتقدم موظفي القطاع الحكومي أو الخاص أو القطاع العام أو يعمل في إحدى الشركات.