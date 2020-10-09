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بلادي – الرياض :حذرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية من نشر مقاطع فيديو دون الحصول على إذن كتابي أو موافقة ممن قام بتصويرها وإنتاجها، مؤكدة أن مخالفة ذلك تُعرض المخالف لعقوبات.
واستشهدت الهيئة بقصة من قضية طرفاها مواطن وقناة تلفزيونية، حيث قامت الأخيرة بنشر مقطع فيديو من تصوير وإنتاج المواطن، وإزالة اسمه وشعاره دون الحصول على إذن كتابي أو موافقة منه.
وأضافت الهيئة أن هذه المخالفة عرضت القناة للعقوبة بغرامة مالية قدرها 51 ألف ريال، وتعويض المواطن 58 ألف ريال، مع إلزامها بحذف المقطع.
وأكدت أن حصول الفرد على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق يجنبه العقوبة ويجعله يحترم الحقوق الملكية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معاقبة قناة تليفزيونية بدفع نحو 110 آلاف ريال لنشرها مقطع فيديو دون إذن صاحبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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