معاقبة قناة تليفزيونية بدفع نحو 110 آلاف ريال لنشرها مقطع فيديو دون إذن صاحبه

بلادي – الرياض :حذرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية من نشر مقاطع فيديو دون الحصول على إذن كتابي أو موافقة ممن قام بتصويرها وإنتاجها، مؤكدة أن مخالفة ذلك تُعرض المخالف لعقوبات.

واستشهدت الهيئة بقصة من قضية طرفاها مواطن وقناة تلفزيونية، حيث قامت الأخيرة بنشر مقطع فيديو من تصوير وإنتاج المواطن، وإزالة اسمه وشعاره دون الحصول على إذن كتابي أو موافقة منه.

وأضافت الهيئة أن هذه المخالفة عرضت القناة للعقوبة بغرامة مالية قدرها 51 ألف ريال، وتعويض المواطن 58 ألف ريال، مع إلزامها بحذف المقطع.

وأكدت أن حصول الفرد على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق يجنبه العقوبة ويجعله يحترم الحقوق الملكية.