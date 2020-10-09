البريد السعودي يصدر 4 طوابع بريدية بمناسبة اليوم العالمي للبريد

بلادي – الرياض :أصدرت مؤسسة البريد السعودي 4 طوابع بريدية، بعنوان ” شكراً أبطال البريد”، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبريد الذي يصادف التاسع من أكتوبر كل عام.

والطابع الجديد من فئة “3 ريالات”، ويأتي تقديراً للجهود المبذولة من القطاعين العام والخاص ومبادرات الموظفين العاملين خلال جائحة “كورونا”، وترمز الطوابع الأربعة إلى الخدمات والمبادرات التي قدمها البريد السعودي من خلال توصيل الوثائق الحكومية، والمستندات الجامعية، والطرود، والوصفات الطبية للمرضى.

ويحظى اليوم العالمي للبريد باهتمام دولي، حيث يُحتفى فيه بدور البريد وأهميته في حياة الناس منذ تاريخ تأسيس الاتحاد البريدي العالمي قبل 146 عاماً، والذي تعد المملكة عضواً فيه منذ 1927م.