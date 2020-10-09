“الصحة”: معرفة تعافي المريض من “كورونا” لا تتطلب فحصًا مخبريًا

بلادي – الرياض :أكدت وزارة الصحة أن تحديد تعافي المصاب بفيروس “كورونا” من المرض لا تتطلب إجراء فحص مخبري.
وأوضحت أنه لإثبات تعافي المريض؛ يجب إنهاء 10 أيام من العزل المنزلي من وقت ثبوت الإصابة بالفيروس، وألا يكون الشخص يشعر بأي من أعراض “كورونا” خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من مدة العزل، مثل ارتفاع درجة الحرارة، والكحة، وضيق التنفس.
يذكر أن المملكة تعد من أعلى دول العالم تسجيلًا لحالات التعافي من “كورونا”، حيث وصل إجمالي عدد المتعافين حتى الآن إلى 323769 حالة، من أصل 338132 إصابة.
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