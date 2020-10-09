طالبة ابتدائية سعودية تدخل موسوعة جينيس كأصغر مؤلفة في العالم

بلادي – الرياض :استقبل مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية، الدكتور ناصر الشلعان، أمس (الخميس)، الطالبة ريتاج الحازمي، التي سُجلت في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأصغر مؤلفة في العالم، وتسلم نسختين من مؤلفاتها الحديثة باللغة الإنجليزية.

ودعا الشلعان، الطالبة البالغة من العمر 11 عامًا، إلى استعراض تجربتها لزميلاتها في المدارس ونقل خبراتها في التأليف من الفكرة إلى التنفيذ، لتكون أنموذجًا ملهمًا لمن هم في مراحل مبكرة من العمر لتحفيز المبدعين والموهوبين.

وأكد تقديم تعليم الشرقية كل الدعم والمساندة للطالبة ريتاج وغيرها من المواهب، وستسخر لهم الإمكانيات اللازمة لصقل مواهبهم، مشددًا على ضرورة اكتشاف أصحاب المواهب وتدريبهم على مواجهة التحديات وتطويع الصعاب.

من جانبها كشفت الحازمي، وهي طالبة في مدرسة الأمير فهد بن سلمان الابتدائية، أنها بدأت التأليف منذ عمر السادسة برواية أولى باللغة الإنجليزية، ثم تبعتها رواية أخرى طُبعت ودشنت الروايات في معرض الكتاب 2019 بالرياض.

وأبانت أنها تعكف على كتابة روايتين جديدتين وثالثة مخصصة للأطفال، بعد أن سُجلت في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأصغر مؤلفة في العالم، وساهمت في تدريب 25 طالبة بالمنطقة الشرقية على فنون الكتابة والتأليف.