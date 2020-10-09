“الأرصاد” تصدر تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة في عدد من المناطق وسحب رعدية في أخرى

بلادي – الرياض :أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الجمعة) عدة تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة، في عدد من المناطق، وسحب رعدية في أخرى.
وأوضحت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالأرصاد أن عدداً من المدن بمناطق مكة المكرمة، وجازان، وعسير، ونجران، والمنطقة الشرقية، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصحبها نشاط في الرياح السطحية مع تدن في مدى الرؤية، مبينة أن الحالة ستستمر حتى الخامسة مساء.
وقالت إن محافظات الطائف، والعرضيات، وأضم وميسان بمنطقة مكة المكرمة ستشهد سحباً رعدية، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية، لافتة إلى أن الحالة تبدأ عند الثانية عشرة ظهراً، وتستمر حتى السابعة مساء.
وأضافت أن محافظات العيص ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة، ستشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية، مع نشاط في الرياح السطحية، حيث ستبدأ الحالة عند الواحدة ظهراً وتستمر حتى الثامنة مساء.
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