“الصحة”: تسجيل 24 وفاة و407 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” وشفاء 513 حالة

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بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، تسجيل 407 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 338539 حالة.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات “كورونا” الجديد في المملكة، إنه تم تسجيل 513 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 324282 حالة، لافتة إلى أن هناك 9261 حالة نشطة حالياً، من بينها 859 حالة حرجة.
وأبانت أنه تم تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 4996 حالة وفاة.
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