نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام المساعدات المقطوعة 1442 وخطوات التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استعلام المساعدات المقطوعة 1442 بالمملكة العربية فقد وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة رابط لكي يستطيع المستفيدين من الاستعلام عن صرف المساعدات المقطوعة حيث تعتبر المساعدات المقطوعة من أهم الخدمات التى تقدمها المملكة لمساعدة ومساندة المواطنين السعوديين والفئات المستحقة للدعم مثل المطلقات والارامل وذوى الدخول المنخفضة بالمملكة وسوف نعرض فى هذا المقال شروط وخطوات التسجيل فى الضمان الاجتماعى بالمملكة العربية السعودية

شروط الحصول على رابط استعلام المساعدات المقطوعة 1442

فقد وضعت وزارة العمل و الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها فى المواطن السعودي المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة بالمملكة وهي كما يلي

يشترط أن لا يمتلك المواطن السعودي المتقدم عقاراً يزيد من دخله يشترط أن يكون المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة ليس لديه أى عمل خاص يشترط ألا يمتلك المواطن السعودي المتقدم على سجل للضرائب أو الشركات يشترط ان يقيم المواطن السعودي المتقدم فى المملكة مدة 12 شهراً يشترط أن لا يقل عمر المواطن السعودي المتقدم عن 35 عاماً

مستندات الحصول على مقطوعة الضمان الإجتماعي

هناك مستندات وأوراق مطلوب تقدمها للحصول على المساعدات المقطوعة

تقديم بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية

تقديم سجل الاسره لمن لديه أسره

تقديم إثبات مكان الاقامة مثل فاتورة الكهرباء أو عقد إيجار

رابط التسجيل في الضمان الإجتماعى

يتم الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

يتم اختيار إنشاء حساب جديد

ثم إدخال جميع بيانات التسجيل

يتم أرفاق جميع المستندات المطلوبة

ثم التسجيل فى المقطوعة

رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة رابط للاستعلام عن المساعدات المقطوعة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وإتباع الخطوات المطلوبة

قيمة المساعدات المقطوعة بالمملكة العربية السعودية 1442

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بصرف مبالغ المساعدات المقطوعة للفئات المستحقة وتكون قيمة الحد الأدنى للمساعدات المقطوعة هو 10400 ريال سعودي وبحد أقصى 30 ألف ريال سعودي وذلك لمساندة الأسر المستحقة للدعم مثل المطلقات والارامل وذوى الدخول المنخفضة بالمملكة العربية السعودية قد قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة زيادة الدعم من خلال زيادة عدد المستفيدين من خلال التسجيل فى الضمان الاجتماعى