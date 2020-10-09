نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مقطوعة الضمان 2020 للأسر محدودة الدخل المقدمة من وزارة الموارد البشرية بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف مقطوعة الضمان يتساءل عنها مواطني المملكة المستفيدين منها، حيث من المقترح أن تسعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الفترة القادمة إلى إيداع مبالغ الدعم الخاصة بالمساعدة المقطوعة عبر حسابات المستفيدين البنكية، حيث من المعتاد أن تأخذ وزارة الموارد البشرية في الاعتبار عند الصرف عدد أفراد الأسرة بالإضافة إلى الأعمار الخاصة بهم وأيضاً إجمالي الدخل العام الخاص بهم، وقد أعدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة لجان فحص متخصصة لديها لمراجعة جميع الأوراق المقدمة من جميع الأفراد المستفيدين من مقطوعة الضمان، ومتابعة هذه الأوراق مع الهيئات المختلفة الصادرة منها حتي يتم التأكد من سلامة وصحة الأوراق المقدمة من المستفيدين الراغبين في صرف المساعدة المقطوعة، ومن خلال هذه السطور سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لعام 1442 لجميع من قاموا بالتسجيل عبر منصة الوزارة في التفاصيل الأتية.

توقعات موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي بالمملكة

أصبح تأخر صرف مقطوعة الضمان من الأمور التي تسبب الكثير من القلق للمستفيدين من هذه المساعدات، فهناك توقعات تشير إلى صرف المقطوعة بداية من الشهر القادم ولكن لابد من توافر بعض الشروط المحددة من قبل وزارة الموارد البشرية حتي يتم الصرف بشكل تلقائي، ومن هذه الشروط أن يكون الشخص المستفيد من المقطوعة سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 35 عام، وألا يكون لديه سجل تجاري مسجل باسمه بجميع المنشآت داخل المملكة.

وقد صرحت وزارة الموارد البشرية أن مقطوعة الضمان سيتم صرفها في الوقت المناسب، بعد أن تتأكد الوزارة من صحة الورق المقدم لديها من خلال الأجهزة التابعة للدولة التي تثبت صحة الورق المقدم الذي يدل علي ضعف الحالة المادية لجميع الأسر التي ترغب في صرف المقطوعة.

خطوات الاستعلام عن مبلغ مقطوعة الضمان 1442 بوزارة الموارد بالمملكة

يبدأ الاستعلام عن مقطوعة الضمان 1442 عبر الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأتي: موقع الوزارة، ثم الاستكمال من خلال كتابة رقم الهوية الخاص بكل شخص، ثم كتابة رقم الطلب وبعدها يتم تأكيد رمز التحقق، وأخيراً الضغط علي بحث.

طريقة التقديم علي المساعدة المقطوعة إلكترونياً عبر موقع الوزارة

إذا كان المستفيد أحد الأشخاص المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي المخصصة لغير القادرين داخل المملكة العربية السعودية، فإنه يمكن التقديم علي مقطوعة الضمان من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال الحساب الخاص به علي الموقع، ثم التوجه الي خدمات المساعدة المقطوعة واختيار التقديم علي المقطوعة.

ويتم التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي لجميع الأسر التي ينطبق عليها شروط التسجيل، ويتم التسجيل بالدخول علي الخدمات الإلكترونية بموقع الوزارة، ثم يتم اختيار تسجيل مستفيد جديد بالمقطوعة ثم تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة، من حيث الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني وجميع البيانات المطلوبة بالنموذج.