أبو راشد والودعان وكعكي يتحدثون عن الشهادات الوهمية والألقاب المزيفة [ مرفق فيديو للندوة ]

جدة – محمد الرايقي ضمن برامج وفعاليات ديوانية السريحي للإبداع تم مساء الخميس 2020/10/8 تقديم ندوة بعنوان الشهادات الوهمية والألقاب المزيفة شارك فيها المحامي والمستشار القانوني الأستاذ خالد أبو راشد والإعلامي بمجموعة قنوات 24 الأستاذ رياض الودعان والدكتورة فاطمة كعكي استشاري في الطب النفسي وطب علاج الإدمان وأدار الحوار الأستاذ محمد الرايقي . دار الحوار حول عدد من المحاور منها ظاهرة تداول الألقاب الفخرية والشهادات المزيفة واستعمالها على أنها رسمية ودور الإعلام في الحد من انتشار هذه الظاهرة ووصف الوضع النفسي لمثل هؤلاء اللاهثين خلف تلك الألقاب والشهادات والموقف القانوني للذين يذيلون أسمائهم بالدكتور والسفير والمستشار والإعلامي وهل يمكن الرفع بأسماء هؤلاء المزيفين والمطالبة بمعاقبتهم ؟! وفي ختام الندوة شكر رئيس مجلس إدارة ديوانية السريحي للإبداع الدكتور محمد عيد السريحي ضيوف الندوة وجميع الحضور . مرفق رابط فيديو اللقاء :



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