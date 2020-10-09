نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب إعفاء من قروض بنك التسليف 1441 ورابط تسجيل طلب الأعفاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة الرابط الرسمي لبنك التسليف والادخار الكثير من الخدمات للمواطنين السعوديين، منها القيام بتقديم طلب إعفاء من قروض بنك التسليف، والاستعلام عن طريق السداد لباقي الأقساط من خلال رقم الهوية، وتوفر للبنك طلب اعفاء من قروض المتقدمين، الذين قد حصلوا على قروض من بنك التسليف والادخار، ولكن طبقاً لبعض الشروط التي وضعها البنك من أهمها أن يكون المتقدم مستفاد من أي مشاريع اقتصادية تفيد المملكة العربية السعودية، بسبب ما تعاني منه البلاد بعد تفشي فيرس كورونا المستجد، ونحن اليوم سوف نوضح لكم خطوات التسجيل بطلب الإعفاء عن قروض بنك التسليف والإدخار. رابط تسجيل طلب الأعفاء من قروض بنك التسليف عن طريق الدخول لرابط تقديم من قروض بنك التسليف، بإمكانك القيام بتقديم طلب الإعفاء من القروض بخطوات سهلة تتلخص في الآتي:

يتم الدخول على الرابط الرسمي لموقع بنك التسليف والادخار

يتم إضافة رقم الهوية الوطنية للراغب الحصول على قرض.

يتم تقديم نموذج بعدد أفراد الأسرة وأعمارهم.

تقديم أوراق تثبت الدخل الشهري لرب الأسرة.

تقديم كل ما يثبت عدم استطاعت رب الأسرة من دفع باقي الأقساط البقية.

بعد القيام بتقديم كل ما ذكرنها، نقوم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة ونقوم بالنقر على زر إرسال.

من المفترض بعد تقديم قرض بنك التسليف والإدخار، ينتظر المتقدم حتى يتم الرد على طلبه في الحصول على قرض مع مراعاة تطبيق كافة الشروط التي وضعها البنك. شروط طلب الاعفاء من بنك التسليف والإدخار يجب أن لا يتجاوز نسبة الفرد بالأسرة عن مبلغ 2000 ريال سعودي.

بالنسبة لقرض الأسرة يحسب الابن من ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرون، بشرط أن لم يكون موظف أو متزوج والبنت كذلك.

أما بالنسبة لقرض الترميم لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام، ولا يقل عمر المنشأ السكني عن 5 سنوات، وعلى أن يكون مضى على الترميم خمس سنوات، وأكثر ملكية تامة للبنك المرغوب ترميمه.

مع تقديم توضيح التكلفة الخاصة بالترميم، وعند انتقال الملكية ومن خلال امتلاك المنزل لمدة لا تقل عن عام.

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