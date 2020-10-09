نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن قرض بدون ارض برقم السجل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن قرض بدون أرض برقم السجل من خلال الصندوق العقاري السعودي، فهذا الأمر يبدو خيبة لآمال المواطن السعودي، ولكن عندما صرحت عن الحصول على القرض بدون الحاجة لأرض أصبح بإمكان الكثير من المواطنين السعوديين أن يحصلون على القرض من قبل وزارة الإسكان وأيضاً صندوق التنمية العقارية في السعودية، من خلال اتباع خطوات سهلة وبسيطة، لأننا ندرك أن يوجد فئة كبيرة من المواطنين يرغبون في الحصول على هذا القرض بدرجة كبيرة، اهتمينا على أن نوفر لكم طرق وخطوات الاستعلام عن قرض بدون ارض برقم السجل.

استعلام عن قرض بدون ارض برقم السجل

يتمكن جميع المتقدمين بالحصول على قرض بدون أرض بأن يقوموا بالاستعلام عن القرض عن طريق الدخول للموقع للإلكتروني بصندوق التنمية العقارية واتباع الآتي:

الدخول للموقع الرسمي الخاص بصندوق التنمية العقارية السعودي

سوف تنتقل لجميع معلومات طلبات الحصول على قرض دون أرض والاستفسار عنها بكل بساطة.

من ثم سوف يقوم المتقدم بتدوين الرقم التابع للسجل المدني بالخانة المخصصة بها، وسوف يظهر أمامك كافة التفاصيل المتعلقة بالحصول على قرض بدون أرض.

بعد ذلك يتم إرسال رسالة لرقم الهاتف الخاص بالمتقدم، وسوف يظهر لك رسالة لاستكمال جميع الإجراءات، فمن المشترط أن لا يكون المتقدم لديه أي أرض خاصة به او أي سكن تابع له.

صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان للقروض