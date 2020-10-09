نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن مستحقات الزكاة والدخل برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن مستحقات الزكاة والدخل برقم الهوية الوطنية حيث يتم الدفع من اربع خيارات بالنسبة للأشخاص المكلفين والمستحق عليهم دفع الزكاة حيث تختلف الأربع خيارات من حيث نوعها وقيمتها وهي الزكاة وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقالية وسوف نشرح لحضراتكم في هذا المقال طريقة تسديد الزكاة والدخل وكذلك معرفة استعلام عن مستحقات الزكاة والدخل برقم السجل التجاري عن طريق موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل بشكل إلكتروني.

استعلام عن مستحقات الزكاة والدخل برقم الهوية

تم أنشاء هيئة الزكاة والدخل عام 1355 هجريا وكان اسمها فيما مضي مكتب الزكاة والدخل وتم تغيير الاسم اكثر من مرة إلي أن تم الاتفاق علي الاسم الحالي لها وتشمل اختصاصات الهيئة علي تحصيل الزكاة والضرائب علي الدخل والسلع من مستحقيها والأشخاص المكلفين بدفعها وتوفير كافة الخدمات والتسهيلات للمكلفين لتشجيعهم علي سداد قيمة الزكاة والضرائب في مواعيدها دون تأخير.

استعلام عن مستحقات الزكاة والدخل برقم السجل التجاري

يمكن للمستحقين الدخول عبر رابط استعلام عن مستحقات الزكاة والدخل برقم الهوية التابع للهيئة العامة للزكاة والدخل لمعرفة قيمة فاتورة مستحقات الزكاة عليهم ومعرفة المبلغ المراد سدادة ببضع خطوات يجب اتباعها وهي:

تسجيل الدخول علي موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل في الرابط السابق. والضغط علي أيقونة الخدمات الإلكترونية. واختيار الخدمة المطلوبة من ضمن الأربع خيارات المستحقة عليك. ثم نختار تقديم الإقرار لمعرفة المبلغ المستحق عليك دفعة. وبمجرد الضغط علي زر إرسال سوف يقوم بإرسال رسالة نصية علي رقم هاتفك الشخصي المسجل علي الموقع بالمبلغ المستحق عليك ويجب دفعة.

طريقة تسديد الزكاة والدخل

يوجد عدة طرق لسداد قيمة الزكاة أو الضريبة المستحقة عليك وذلك بعد تقديم الإقرار واستلام الرسالة النصية بالمبلغ كما يوجد بها رقم الزكاة والدخل فيمكنك السداد عن طريق الخدمة المصرفية الخاصة بك أو من عن طريق جهاز الصراف الألي بعد أدخال البطاقة وكتابة الرقم السري يتم اختيار دفع مستحقات الزكاة والدخل أو من عن طريق احد البنوك التي تقدم خدمة دفع مستحقات الزكاة.