نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل للنساء يصل إلى 60.000 ريال سعودي بأطول فترة سداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من سيدات المملكة العربية السعودية عن فرص الحصول على تمويل بمبلغ مالي من أجل مساعدتهن على تحمل أعباء المعيشة، أو من أجل عمل مشروع خاص بها، من أجل الحصول على عائد مالي شهرياً، وهو ما توفره العديد من شركات التمويل المعتمدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، بالإضافة إلى الكثير من البنوك السعودية العاملة في مثل هذه التمويلات، بما فيها بنك التنمية الاجتماعية.

بنك التنمية الاجتماعية يوفر عدد كبير من الخدمات التمويلية التي تستهدف العديد من الفئات أو المستفيدين في المملكة، سواء للرجال أو النساء، من بينها تمويل نفاذ العمل الحر، وهو منتج تمويلي تم إطلاقه من قبل بنك التنمية الاجتماعية من أجل مساعدة من هم قادرين عل العمل في العديد من المهن الحرفية، أو النقل التشاركي، والتقديم على قرض نفاذ متاح بشكل إلكتروني من خلال البوابة الإلكترونية.

بالإضافة إلى ذلك يوفر بنك التنمية الاجتماعية في المملكة قروض وتمويلات أخرى للمطلقات والأرامل، ويمكن الاستفادة منه أيضاً من خلال رابط قرض كنف للأرامل والمطلقات، وذلك وفق بعض الضوابط والشروط التي أعلن عنها بنك التنمية الاجتماعية من خلال البوابة الإلكترونية للبنك، علماً أن قيمة التمويل تصل إلى 30.000 ريال سعودي، على أن تكون المتقدمة مستوفية كافة الشروط المطلوبة.

بالإضافة إلى ذلك هناك الكثير من الخدمات الإلكترونية الأخرى التي يمكن الاستفادة منها من خلال بوابة بنك التنمية الاجتماعية الإلكترونية، من بينها استعادة المبالغ الزائدة، معرفة قيمة القرض التقريبية عبر استخدام حاسبة التمويل التي يوفرها الموقع الرسمي، وأيضاً خدمة التقديم الإلكتروني على التمويلات المختلفة، سواء قرض الأسرة، قرض أهل، قرض كنف، قرض الزواج، قرض الترميم، عدداً من التمويلات الأخرى.

قرض السيدات من بنك التنمية الاجتماعية

وكان بنك التسليف نشر من خلال حسابه الرسمي أنه يمكن للسيدات المواطنات سواء موظفات أو متقاعدات أو ربات بيوت، الحصول على قرض أو تمويل يبدأ من 18.000 ريال إلى 60.000 ريال سعودي، وذلك من خلال رابط قرض السيدات من خلال بنك التنمية، وأوضح انه من ضمن الشروط العامة الواجب توافرها من أجل الحصول على التمويل ألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة 2000 ريال سعودي، كذلك يحق للمرأة الأرملة أو المطلقة الحصول على التمويل.

علماً أن الشروط تختلف من فئة لأخرى، ويمكن الإطلاع على كافة الشروط عبر البوابة الإلكترونية للبنك، مع مراعاة تقديم كافة الأوراق والوثائق المطلوبة، وبعض المتطلبات الأخرى التي من بينها الهوية الوطنية، رقم الحساب البنكي، العنوان الوطني، ورقم الهاتف الجوال المسجل في بوابة أبشر وزارة الداخلية.