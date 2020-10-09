نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم اعتراض حساب المواطن 1442 عبر موقع ca.gov.sa والرقم الموحد الدفعه الاخيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم اعتراض حساب المواطن 1442 عبر موقع ca.gov.sa الدفعه الاخيرة تقدم الحكومة السعودية لمواطنيها إمكانية تقديم اعتراض حساب المواطنين بهدف التأكد من أحقية المواطن للحصول على الدعم الذي تقدمه المملكة لمحدودي الدخل والمتضررين من القرارات الاقتصادية الأخيرة لمساعدتهم على الحياة الكريمة وتوفير الاحتياجات المعيشية، حيث يقدم برنامج حساب المواطن المساعدات المالية لجميع مستوفي الشروط ومستحقين الأهلية ويتم تحديد قيمة الدعم بناء على عدد من المعايير المختلفة ومنها عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري لهم، ولذلك نقدم لكم في السطور التالية رابط تقديم اعتراض حساب المواطن.

رابط تقديم اعتراض حساب المواطن

يمكنكم تقديم اعتراض حساب المواطن بكل سهولة وبصورة الكترونية لإثبات توافر جميع الشروط المطلوبة التي تؤدي بدورها أحقية الحصول على دعم حساب المواطن السعودي وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن. الذهاب إلى تقارير دراسة الأهلية الموجودة ضمن واجهة الموقع. اختيار “أسباب عدم الأهلية” وذلك لمعرفة سبب الرفض. اختيار كلمة تقديم الاعتراض على الأهلية. رفع المرفق الذي يثبت أحقية الصرف وينفى سبب الرفض بعد تحديد نوعه. إدخال جميع البيانات المطلوب حول المفرق الذي تم إرفاقه وطلب الاعتراض بوجه عام. مراجعه الملف عن طريق كلمة استعراض ثم الضغط على كلمة رفع الملفات لإرسال الطلب.

طريقة تقديم شكوى حساب المواطن “قيمة الاستحقاق” عبر البوابة الإلكترونية ca.gov.sa

اعتراض برنامج حساب المواطن

كما حدد المسئولين رقم موحد 19912 مخصص لاستقبال جميع الاستفسارات والاسئلة الخاصة بحساب المواطن والتي يقدمها المستفيدون من البرنامج كما يمكنكم التواصل مع خدمة العملاء من خلال رابط خدمة صوتك مسموع على شبكة الانترنت، كما يمكنكم تسجيل الدخول إلى حساب مواطن عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الذهاب مباشرًا إلى رابط موقع حساب المواطن الضغط على كلمة الدخول من الصفحة الرئيسية. أدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستخدم. كتابة كلمة المرور بصورة صحيحة وإدخال الرمز المرئي المتغير. أخيرًا يتم الضغط على كلمة “دخول” للولوج المباشر إلى صفحة المستفيد.

من ناحية اخري يبحث الكثير ايضا عن موعد صرف المساعدة المقطوعة والمقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المعروفة باسم مقطوعة الضمان.