نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء سداد قيمة الوحدة السكنية للحالات الخاصة وكيفية الحصول علي وحدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إلغاء سداد قيمة الوحدة السكنية من مشروع سكني، حيث أصدرة وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية قرار التعافي عن سداد قيمة الوحدة السكنية للحالات الخاصة التي لا تستطيع سداد قيمة الوحدة السكنية مثل العجز الكلي والتعافي من سداد الوحدة السكنية في حالة وفاة صاحب الوحدة لا يتطلب من أهل المتوفي سداد الوحدة السكنية، بالإضافة الي مبادرة دعم الأرامل والمطلقات وقد وصل نسبة الدعم الي 100%، ومن ثم توافر وزارة الإسكان عدة شروط يجب توافرها من اجل الحصول علي وحدة سكنية.

المستندات المطلوبة للحصول علي وحدة سكنية

أوضحت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية من خلال سكني من المستفادين من سكني، حيث أكدت علي المواطنين المقدمين للحصول علي وحدة سكنية جديدة، وذلك عليهم القيام بتقديم صورة السجل المدني وتقديم مفردات المرتب بالنسبة الي الموظفين واذا كان المتقدم يتيم فيجب عله تقديم شهادة الوفاة.

إلغاء سداد قيمة الوحدة السكنية من مشروع سكني

بعض المواطنين بالمملكة العربية السعودية الحاصلين علي الوحد السكنية لا يستطيعون سداد قيمة الوحدة السكنية، لذلك أعلنت وزارة الإسكان عن التعافي من سداد قيمة الوحدة السكنية ولذلك للحالات الطارئة الذين لا يستطيعون السداد مثل العجز الكلي ” لا قدر الله” أو في حالة وفاة صاحب السكنية يتعافى أهل المتوفي من سداد قيمة الوحدة السكنية، حيث أوضحت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عن عدت مميزات كثير وأولها تحمل المملكة السعودية قيمت الضرائب المضافة للمسكن الأول وذلك لسعر الشراء 850 ألف ريال سعودي ومن ضمن المميزات الأخري التي أوضحتها وزارة الإسكان تقسيط الدفعة المقدمة وتأجيل السداد الي عامين قادمين وبالإضافة الي تخفيض قيمة الدفعة المقدمة الي خمسة في المئة بدلاً من عشرة بالمئة.

كيفية التسجيل في برنامج سكني

قد وفرت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية الموقع الرسمي الخاصة بوزارة الإسكان وذلك يمكنك الدخول عليه من خلال الهاتف المحمول أو من خلال تطبيق سكني وذلك من خلال الخطوات التالية:

أولا يمكن الدخول علي الموقع الرسمي من خلال الرابط التالي: سكني، بعد الدخول علي الموقع يمكنك كتابة رقم الهوية الوطنية وتسجيل البيانات المطلوبة مثل رقم الهاتف الجوال الخاص بك وتاريخ الميلاد، ثم قم بالتحقيق من الرمز المرئي، قوم بانتظار رسالة نصية من موقع سكني خلال الجوال الخاص بها كود من خلاله تتم عملية التسجيل.