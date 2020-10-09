نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية وشروط الحصول على مساعدة مالية مؤسسة تكافل للطلاب 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الحصول على مساعدة مالية مؤسسة تكافل للطلاب، فقد يتمكن كل طالب سعودي الحصول علي تلك المساعدة التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (حفظه الله ورعاه وأدام عزه في المملكة) بإنشائها من أجل دعم الطالب السعودي خاصةً في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد بسبب تفشي فيرس كورونا (كوفيد 19) وتفشيه في المملكة مما أثر علي الهبوط بالمستوى المادي للفرد بسبب تعطل المصالح الحكومية والخاصة فترة من الوقت بسبب فرض الحظر علي جميع مدن المملكة لأخذ الاحتياطات اللازمة ضد انتشار وتفشي الفيرس والحفاظ علي صحة المواطن، مما دفع الملك سلمان بن عبد العزيز بإصدار أمر ملكي لدعم الطلاب وتكفل مصاريفهم الدراسية وتقديم لهم الحاسوب والأجهزة التي تساعدهم علي الدراسة أون لاين وفي المنزل دون الاضطرار الي الذهاب الي المدارس والجامعات والتعرض لخطر الإصابة بالفيروس، فقد تتم الدراسة عبر المنصات الإلكترونية التي تم إنشائها مؤخراً من وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

قد تجاوزت مبلغ الإعانات للفصل الدراسي الأول من مؤسسة تكافل للطلاب ما يقارب 135 مليون ريال سعودي ل حوالي 270 ألف طلب وطالبة سعوديين في 1000 مدرسة حكومية، وذلك لشراء أجهزة ذكية وأجهزة لوحية للطلاب.

كيفية التسجيل في مؤسسة تكافل takaful

للتسجيل في مؤسسة تكافل للحصول علي الدعم ييتم في عدة خطوات، تتم كالتالي:

الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمؤسسة تكافل. الانتقال الي الصفحة الخاصة بالموقع. اضغط علي بوابة الطلاب. اكتب اسم المستخدم وكلمة السر. تعبئة كافة البيانات المطلوبة التي يمكن الحصول عليها من المدرسة الخاصة بالطالب أو الطالبة الراغب/ة في التسجيل بالمؤسسة. ملئ كافة البيانات الأخري الخاصة بالطالب أو الطالبة. الضغط علي كلمة إضافة حالة، كتابة الحالة الاجتماعية، ثم كلمة حفظ.

شروط الحصول علي المساعدة المالية لمؤسسة تكافل للطلاب

نقدم لكم من خلال موقعنا شروط الحصول علي مساعدات مؤسسة تكافل للطلاب 1442 هـ، وهي علي النحو الآتي: