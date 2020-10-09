نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صيغة معروض للديوان الملكي وكيفية التقديم علي طلب تسديد ديون في المقال التالي

عمر شويل - جدة معروض للديوان الملكي تسديد ديون، تعد خدمة ملكية، أقرها جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تنفذ مباشرة عبر الديوان الملكي السعودي، والذي يمثل الجهة التنفيذية لخادم الحرمين، ويتبع للمكتب الكثير من المستشارين للملك، في شؤون السياسة الداخلية، إضافة للشؤون المالية والدينية وغيرها، ومعروف عن الديوان الملكي السعودي تقديم العديد من الخدمات، للمواطنين والمحتاجين داخل حدود المملكة.

معروض للديوان الملكي

في المقال التالي، نعرض صيغة معروض للديوان الملكي تسديد ديون، والتي تتيح الحصول على دعم من الديوان الملكي السعودي، بغرض تخفيف الديون أو رفعها بشكلٍ كامل، لدعم المحتاجين، ورفعًا للحرج عنهم، حيث أُسس ذلك القسم، بتوجيهات مباشرة من جلالة ملك البلاد، لاستقبال طلبات الجماهير والمواطنين، وتوفير السبل لحل مشكلاتهم وإنهائها، ويشرف على البرنامج أ. خالد العيسى.

معروض للديوان الملكي تسديد ديون

بكل سهولة ويسر، يستطيع المواطنون، التواصل مع الديوان الملكي السعودي، من أجل الحصول على مساعدة مالية لتسديد الديون، وذلك عبر خطوات بسيطة تتضمن:

يقوم المواطن بكتابة برقية خاصة، لإرسالها إلى الديوان الملكي السعودي، تُسجل كطلب مساعدة مالية لسداد دين شخصي.

يُدرج داخل الطلب أو البرقية، كافة البيانات الشخصية الخاصة بالمواطن، كالاسم وتاريخ الميلاد، ومحل الإقامة، ورقم الهاتف الجوال.

ينبغي أن تضمن الرسالة الموجهة للديوان الملكي أيضًا، كتابة كافة البيانات الخاصة بالدين الشخصي، من القيمة المالية، والبيانات الخاصة بالشخص أو الجهة المستحقة للدين، وما إلى ذلك.

يتم إرسال برقية إلى البريد الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي، عبر التواصل مع الديوان من خلال رقم الهاتف ( 8004000000).

يحصل المُرسل أو المواطن، في المرحلة الأخيرة، على الرقم الخاص بطلبه أو معاملته، بغرض الاستعلام عن نتيجة الطلب، بعد نظره والتحقق منه، من قبل الديوان الملكي السعودي.

صيغة معروض للديوان الملكي

أما عن الصيغة المتاح إرسالها إلى الديوان الملكي، بغرض الحصول على المساعدة المالية، فهي كثيرة ومتعددة، يمكن أن نعرض منها ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مباركة وبعد،،

إلى جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود..

إلى معالي الأستاذ فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيس الديوان الملكي السعودي..

أتوجه إلى سيادتكم، بالتكرم لمنحي مساعدة مالية، فأنا ( ويقوم السائل بذكر كافة البيانات الخاصة بمشكلته المالية، والدين الواقع فيه صاحب الحاجة ).

واتعشم في قبول طلبي من جهتكم، حتى أتمكن من سداد ديني للمستحق له.

( ثم يقوم صاحب الحاجة بإرفاق البيانات والمستندات المطلوبة، المثبتة لمشكلته، وكذلك لللأحقية في الحصول على دعم الديوان الملكي السعودي لذلك )

وفي الختام أتوجه بكامل الشكر وعظيم الاحترام إلى جلالة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، والسيد الفاضل رئيس الديوان الملكي السعودي.

المرسل/ ……….

رقم الهاتف الجوال/ …….

وينتظر مقُدم الطلب الرد على مشكلته في خلال شهر من تقديم البرقية أو الطلب.