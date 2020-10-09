نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد صندوق التنمية العقاري خطوات التسجيل للدعم السكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد صندوق التنمية العقاري من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المواطنين من داخل المملكة العربية السعودية والراغبين في الحصول على الخدمات المتميزة التي يقدمها صندوق التنمية العقاري سواء أكانت للاستفادة من المشاريع السكنية المقدمة من الصندوق أو للحصول على القروض الخاصة بالصندوق لبناء مساكن خاصة بالمواطنين ويكون كل هذا من خلال التسجيل في صندوق التنمية العقاري ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة حجز موعد في صندوق التنمية العقاري.

حجز موعد صندوق التنمية العقاري

يعد حجز موعد صندوق التنمية العقاري إحدى أهم الخدمات التي يقدمها صندوق التنمية العقاري الكترونيًا والتي سهلت على المواطنين الراغبين في الحصول على موعد في صندوق التنمية العقاري أن يقوموا بالحجز من خلال بعض الخطوات السهلة، ولعل من أهم الخدمات الأخرى التي يقدمها الصندوق الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الهوية ، وكذلك صندوق التنمية العقاري استعلام برقم الطلب .

خطوات حجز موعد صندوق التنمية العقاري

يمكن للسعوديين أصحاب الحسابات بالموقع الرسمي لصندوق التنمية العقاري أن يقوموا بحجز موعد لصندوق التنمية العقاري من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقاري.

يتم بعد ذلك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بمقدم الطلب.

الذهاب إلى الخدمات الالكترونية، واختيار تبويب حجز موعد مسبق.

يطلب بعد ذلك الموقع تحديد الفرع المراد حجز الموعد عليه، وبعد ذلك تحديد نوع الخدمة المراد الحصول عليها.

يطلب بعد ذلك الموقع كتابة الميعاد المناسب لمقدم الطلب، والضغط على كلمة تأكيد الطلب ليتم بعد ذلك حجز الميعاد.

التسجيل في صندوق التنمية العقاري

كل الخدمات التي يتم تقديمها من خلال صندوق التنمية العقاري من الضروري للاستفادة منها أن يكون المواطن لديه حساب على موقع الصندوق وقد أكد القائمون على الموقع من ضرورة تحديث بيانات مستفيدي صندوق التنمية العقاري لضمان الحصول على الخدمات بصورة أفضل وأسرع، وفيما يلي سوف نتعرف على طريقة التسجيل في صندوق التنمية العقاري: