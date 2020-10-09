نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بنك ساب الشخصي لدعم مصاريف الزواج أو التعليم على أقساط ميسرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد قرض بنك ساب الشخصي من أفضل البرامج التمويلية التي تحقق مستهدفاتها الاجتماعية والمصرفية دائما، وهو مصمم خصيصا لدعم الشباب المقبل على الزواج وتمويل مصاريف والتزامات الزواج، كما يدعم المواطنين في تمويل تعليم الأبناء أو شراء احتياجات شخصية ذات قيمة سعرية مرتفعة، ويعتبر بنك ساب من أهم البنوك الرائحة بالمملكة خلال الفترة الأخيرة لما تقدمه من مزايا يسعى من خلالها للوصول بالاقتصاد السعودي لأعلى المراتب.

قرض بنك ساب الشخصي

في موضوعنا اليوم سوف نتحدث عن التمويل الشخصي من بنك ساب، والذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كما يتيح للعميل كافة احتياجاته سواء كانت تخطيط للزواج، أو تعليم الأبناء فى أفضل المدارس والجامعات، أو في حالة الرغبة في شراء سيارة جديدة أو أي احتياجات مالية أخرى، كما يمنح العميل فرصة الاختيار بين صيغتي التمويل بصيغة التورق أو المرابحة.

تمويل شخصي تورق

يتوفر قرض ساب بصيغة التورق، ويُعد التورق أحد أنواع البيوع التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمجازة عبر اللجنة الخاصة بالرقبة الشرعية فى بنك ساب، حيث يمتلك معادن مميزة والتي تم شراؤها عبر السوق الدولية للمعادن، ثم يقوم بنك ساب ببيعها للعميل بمعدل نسبة سنوي ثابت ومعلوم، سوف يقوم العميل بعمل توكيل إدارة الخزينة فور شراء المعادن مباشرة، وذلك عبر توقيع وكالة بيع للمعادن للحصول على النقد بالنيابة عنك.

مميزات تمويل ساب الشخصي

يتوافق قرض بنك ساب الشخصي مع أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى إتاحة الإمكانية العميل من الحصول على الموافقة والتمويل فقط خلال 3 ساعات، وذلك فى حالة اكتمال جميع المستندات المطلوبة، حيث يمكن أن يصل مبلغ التمويل إلى 1,500,000 ريال سعودي.

يتم الإعفاء عن المديونية تماما فى حالة العجز الدائم أو الوفاة، وذلك بعد تقديم المستندات المطلوبة للبنك.

يتم تحديد أقساط للسداد تتناسب مع الدخل الشهرى للعميل وحتى مدة قد تصل إلى 60 شهرا فيما يعادل 5 سنوات.

يستطيع العميل سداد المديونيات القائمة لدى الجهات الأخرى عن طريق تحويل المديونية.

يتمكن العميل أيضا من الحصول على تمويل إضافي وذلك بعد تمام سداد 20 ٪ من أصل مبلغ التمويل الدائم.

معايير استحقاق القرض

لطلب قرض بنك ساب الشخصي يجب أن تتوافر في العميل عدد من الشروط وهي:

أولا يجب ألا يقل عمر العميل عن 21 عام ولا يزداد أيضا عن 58 عام للموظفين لدى القطاع الحكومي و 60 عام للقطاع الخاص. ثانيا يجب ألا يقل الراتب الشهرى الأساسي للسعوديين وغير السعوديين عن 3000 ريال. ثالثا يجب ألا يقل مجموع الراتب الشهرى للسعوديين عن 4000 ريال سعودي ولغير السعوديين عن 5000 ريال سعودي. رابعا يجب ألا تقل مدة خدمة العميل فى الوظيفة الحالية عن شهر واحد للسعوديين و 3 أشهر لغير السعوديين.

وبذلك نكون قد انتهينا من الحديث عن قرض بنك ساب الشخصي، واستعرضنا معكم مميزات برنامج التمويل الشخصي من ساب، بالاضافة إلى الشروط المطلوبة من المتقدم للحصول على مبلغ التمويل ومعايير الاستحقاق للأفراد الراغبين في الحصول على قرض بنك ساب الشخصي.