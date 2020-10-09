نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن طلب مقدم للخارجية وتعديل طلب عبر إنجاز في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الاستعلام عن طلب مقدم للخارجية السعودية وتعديله من أهم الأمور لدى الكثير من الأفراد، ويتم ذلك من خلال الخدمة الإلكترونية التي تقدمها الحكومة السعودية لكافة المواطنين والمقيمين داخل المملكة في إطار خطة التطوير التي تتبعها حكومة المملكة من اجل تيسير وتسهيل الوقت والجهد لدى المواطنين والمقيمين ومواكبة العصر من خلال التطور الرقمي، حيث توفر وزارة الخارجية تلك الخدمة للمستفيدين من طلب الاستعلام عن الطلبات والتأشيرات وكيفية تعديلها، وسنوضح لكم كافة الإجراءات والخطوات للاستعلام عن طلب وتعديله عبر منصات الخدمة الإلكترونية بكل سهولة من خلال مقالنا هذا. منصة إنجاز تعتبر منصة إنجاز منصة حكومية تابعة لوزارة الخارجية السعودية التي تختص بالتأشيرات الإلكترونية.

تقوم منصة إنجاز الإلكترونية على نفس منصة التأشيرات الإلكترونية وتقدم أيضا نفس الخدمات.

توفر منصة إنجاز إمكانية تعديل الطلبات للمستخدمين الذين يقومون بإدخال البيانات بشكل خاطئ ويحتاج ذلك إلى التعديل تفاديا لأي مشاكل. خطوات الاستعلام عن طلب مقدم للخارجية خطوات تعديل الطلب عبر إنجاز قم بالدخول إلى الموقع الالكترونى إنجاز من هنا.

تحت استعلام الظاهر أمامك اختار نوع الطلب الذي ترغب في تعديله.

يظهر أمامك ثلاثة اختيارات من القائمة المنسدلة وهما طلب مدخل، وتأشيرة باستخدام رقم الطلب، وخدمة إلكترونية.

ثم قم بكتابة رقم الطلب.

كتابة رقم جواز السفر.

ادخل رقم التحقق بشكل صحيح كما يظهر أمامك.

اضغط على كلمة (استعلام) وستظهر لك البيانات التي تم إدخالها من قبل

قم بتعديل البيانات التي ترغب فيها من بيانات شخصية وبيانات العمل. الاستعلام عن طلب تأشيرة قم بالدخول لمنصة إنجاز الإلكترونية.

تحت (استعلام) اختار من القائمة المنسدلة (تأشيرة باستخدام رقم الطلب).

قم بكتابة رقم الطلب.

ادخل رقم الجواز.

ادخل رقم التحقق بشكل صحيح كما يظهر أمامك.

ثم اضغط على كلمة (استعلام).

سوف تظهر أمامك بيانات التأشيرة المطلوبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاستعلام عن طلب مقدم للخارجية وتعديل طلب عبر إنجاز في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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