نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد جواز السفر السعودي إلكترونيا عبر منصة ابشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد جواز السفر السعودي إلكترونيا عبر منصة ابشر ، يعتبر جواز السفر من اهم الأوراق و الوثائق الخاصة بالمواطن في كل دوله من دول العالم ، ويحتاج جواز السفر في كل فتره زمنيه محدده من الحكومة إلى تجديد ، لهذا السبب يهتم الكثير من المواطنين السعوديين بتجهيز جواز السفر و أوراق السفر الخاصة بهم ، لذلك يحتاج البعض منهم تجديد جواز السفر الخاص به ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا قراء موقع ثقفني الكرام ، عن طريقه وشرح لتجديد جواز السفر بشكل إلكترونيا عبر منصة ابشر الإلكترونية

تجديد جواز السفر السعودي إلكترونيا

تعتبر منصة ابشر من اهم المنصات الموجودة في المملكة العربية السعودية الخاصة بالحكومة السعودية وزاره الداخلية، حيث تقدم هذه المنصة الكثير من الخدمات المميزة التي يكون في احتياجها المواطن السعودي حيث قامت وزاره الداخلية السعودية بالتوفير الكثير من الخدمات للمواطن السعودي والمقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك من اجل توفير لهم الوقت والجهد والتخفيف عنهم وتوفير لهم كافه الخدمات التي يحتاجونها ، وهناك قسم خاص من الخدمات تتعلق بأمور السفر مثل جوازات السفر والتشريات الخاصة بالسفر والرحلات من المملكة والى المملكة العربية السعودية.

تجديد جواز السفر من خلال منصة ابشر

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لكي يتم تجديد جواز السفر الخاص المواطن السعودي من خلال منصة أبشر وهذه الخطوات هي :

الدخول إلى موقع ابشر الالكتروني نمشي خلال هذا الرابط

في حاله وجود حساب على المنصة يتم تسجيل الدخول، وإذا كان ليس هناك حساب يتم إنشاء حساب جديد على موقع الوزارة بشكل صحيح

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول على الموقع يتم اختيار قائمه الخدمات الإلكترونية من خلال الخدمات المعروضة وبعد ذلك يقوم المستخدم باختيار قائمه جوازات وبعد ذلك يقوم بالنقر على زر تجديد الجوازات.

بعد ذلك سوف تعرض صفحه إلكترونية جديده تحتوي على بعض المعلومات بشان تجديد جواز السفر بعد ما يتم مراجعتها بشكل صحيح يتم النقر على خيار التالي.

بعد ذلك تظهر صفحه جديده تحتوي على المعلومات الخاصة بصاحب الجواز مثل الاسم والرقم الخاص بالجواز ومعلومات أخرى بعد التأكد من صحه هذه المعلومات يتم النقر على خيار تجديد الجواز.

بعد ذلك تعرض صفحه جديده تقوم باختيار اسم المدينة وبعض البيانات الأخري وبعد ذلك تظهر بعض الأحكام والشروط الخاصة بتجديد الجواز يتم الضغط بعد ذلك على تجديد الجواز.

تظهر صفحه جديده تحتوي على صوره خاصه بالجواز بعد ذلك يقوم المستخدم بالنقر على زر تأكيد

بعد ذلك تفتح صفحه جديده تفيد بنجاح تجديد جواز السفر الخاص بالمستخدم والمواطن السعودي.

ويمكنك معرفة إجراءات الخاصة بإستخراج شهادة الميلاد أيضاً

أهمية تجديد جواز السفر

يعتبر جواز السفر من اهم الوثائق الرسمية لدخول أي مواطن أي دوله يرغب السفر له وتعد هذه الوثيقة من اهم الوثائق التي يمتلكها المواطن في حياته ويجب عند انتهاء مده سماح جواز السفر يجب تجديدها بسرعه لكي لا يواجه أي مشاكل ولا يتعرض للمسائله القانونية.

وقد وضعت الحكومة السعودية بعض الشروط الخاصة بتجديد جواز السفر السعودي وهذه الشروط هي :

يحب أن يكون المواطن مسجل في نظام ابشر لكي يتم تجديد جواز السفر السعودي

أن يكون المواطن يحمل جواز سفر قديم حتي و إن كان منتهي

ضرورة دفع ألغرمات المرورية

إذا كان المواطن يريد تجديد الجواز لمدة 10 سنوات علية دفع مبلغ 600 ريال سعودي ، و 300 ريال إذا كان يريد تجديد الجواز 5 سنوات

يجب وجود بصمة للمواطن وصورة

يجب أن يكون المواطن متواجد في المملكة العربية السعودية أثناء التجديد

هذا و قد تم شرح قراء موقع ثقفني الكرام عن طريقة تجديد جواز السفر عن طريق الانترنت (بطريقة إلكترونية) عبر منصة أبشر الالكترونية و عن الشروط التي يجب توافرها في الفرض لكي يتم تجديد جواز السفر و شرحنا عن ماهي طريقه التجديد و شرحنا عن ما هي أهمية تجديد جواز السفر السعودي