حالة الطقس المتوقعة على مناطق المملكة غداً السبت

بلادي – الرياض :توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توالي درجات الحرارة في انخفاضها على المناطق الشمالية، ويمتد تأثيره إلى شرق ووسط المملكة. وأوضحت في توقعها لدرجة الحرارة يوم غد (السبت) أن تسجل أبها أدني درجة حرارة بـ14 درجة مئوية، فيما أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة بـ41 درجة مئوية. وأكدت وجود فرصة لتكوّن السحب الرعدية المصحوبة بنشاط الرياح على مرتفعات جازان وعسير وتمتد إلى الباحة.

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