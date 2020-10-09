بلادي – الرياض :استردت إدارة التسوية الودية بمكتب الموارد البشرية بمحافظة الخبر ما يزيد على 15 مليون ريال في صورة حقوق وأجور متأخرة لمستحقيها لعدد من الجنسيات المختلفة. وأوضحت، خلال تقريرها للربع الثالث من العام الجاري، أن عدد الدعاوى بلغ 3500 دعوى، وانتهت 591 دعوى بالتصالح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الموارد البشرية” تسترد 15 مليون ريال لمستحقين من جنسيات مختلفة في الخبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.