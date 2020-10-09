“الغذاء والدواء” توصي بتأجيل فحص سرطان الثدي حتى الانتهاء من فترة الرضاعة

بلادي – الرياض :أوصت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الجمعة)، بتأجيل فحص سرطان الثدي بجهاز الماموجرام، إلى ما بعد انتهاء فترة الرضاعة الطبيعية.

وأوضحت الهيئة أن وجود الحليب في غدد الثدي يسبب صعوبة في التقييم، ما قد يؤدي إلى تشخيص خاطئ.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء حذرت من استخدام مزيل العرق أثناء فحص سرطان الثدي بالماموجرام، لاحتمالية تسببه بظهور نتائج غير دقيقة.