الجدعان: تصنيف “موديز” يعكس متانة الاقتصاد السعودي.. وماضون في تمكين القطاع المالي ليكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم

بلادي – الرياض :حددت وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، تصنيف لإصدارات وزارة المالية المقوَمة بالريال على المقياس المحلي عند درجة “Aaa.sa”.

وأكد وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد الجدعان، أن التصنيف يعكس متانة اقتصاد المملكة ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات العالمية على المستوى الاقتصادي، كما أبرز فاعلية الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية التي تهدف لتعزيز النمو الاقتصادي واستدامته.

وأشار إلى أن التقديرات الإيجابية من وكالات التصنيف الائتماني تعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواجهة التحديات، وبالأخص الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم في 2020.

وأبان الجدعان أن المملكة ماضية في سبيل تحقيق أهداف رؤية 2030، نحو تمكين القطاع المالي في المملكة ليكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم بحلول 2030.

يُذكر أن تقارير التصنيف الائتماني للإصدارات على المقياس المحلي هي آراء حول الجدارة الائتمانية للمصدرين من القطاعين العام والخاص، والالتزامات المالية المتعلقة بالمصدرين الآخرين داخل بلدٍ ما.

ويتناول التصنيف الائتماني للإصدارات المحلية المخاطر النسبية داخل بلد ما (نسبة إلى تصنيف الإصدارات الحكومية)، فيما يستند التصنيف الائتماني للإصدارات الدولية إلى إجراء المقارنة بين الدول.