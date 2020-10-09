قبل دخول الشتاء.. هذا ما يجب معرفته عن السخانات من الشراء إلى التركيب

بلادي – الرياض :استعرضت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة المعلومات اللازمة لشراء السخانات وتركيبها وصيانتها، وذلك وفق آراء مختصين.

وأوضح المهندس الكهربائي بالمواصفات السعودية، المهندس وائل الذياب، أن هناك مجموعة من الأمور التي يجب التأكد منها قبل الشراء، أهمها تطابق البيانات الإيضاحية الموجودة على كرتون السخان ونظيرتها الموجودة على الجهاز نفسه.

وشدد على ضرورة التأكد من مراعاة الجهاز لشروط كفاءة الطاقة، مشيرًا إلى أن ذلك يمكن التأكد منه من خلال تحميل تطبيق الهيئة وتمرير الـQR كود لمعرفة مدى التزامه باشتراطات كفاءة الطاقة الخاصة بالمواصفات القياسية المعتمدة بالمملكة.

كما ذكر أنه من الضروري التأكد من وجود صمامي الأمان في الجانب العلوي والسفلي من السخان، وذلك للتأكد من جودة الجهاز والتأكد من التزامه بمعايير السلامة والأمان.

ومن جانبه، أوضح الفني الكهربائي والمختص بالسباكة، عبدالرحمن الغزواني، الاشتراطات التي يجب اتباعها عند التركيب، حيث أكد أنه يجب مراعاة اختيار مكان مناسب للسخان داخل دورة المياه بعيدًا عن البانيو والمقعد، وذلك لتسهيل الصيانة.

وذكر أن هناك بعض القطع التي يجب التأكد من سلامتها خلال عمليات الصيانة الدورية، مثل صمامات الأمان ووحدة التسخين، لضمان عدم اختلاط الماء بالكهرباء، مشددًا على ضرورة اتباع الاشتراطات الكهربائية الخاصة بكل نوع من السخانات.