وزير الشؤون الإسلامية يوجه باستمرار الدراسة عن بعد في جمعيات تحفيظ القرآن

بلادي – الرياض :وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، باستمرار الدراسة عن بعد في جميع جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة والدور النسائية التابعة لها لما تبقي من الفصل الدراسي الأول.
وأشار إلى أن الوزارة وجهت الجمعيات بالتقيد بالتعليمات واستمرار العمل وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأكد أن القرار السامي باستمرار الدراسة عن بعد يؤكد حرص ولاة الأمر على صحة وسلامة الطلاب والطالبات في الجمعيات والحلق والدور النسائية التابعة لها، والتي يزيد طلابها على أكثر من مليون بمختلف مناطق ومدن المملكة.
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