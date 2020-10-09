“التجارة” تشهر بمنشأة و3 مواطنين ووافد بعد ثبوت التستر التجاري في التمور ببريدة

بلادي – الرياض :شهّرت وزارة التجارة، اليوم (الجمعة)، بمنشأة و3 مواطنين ووافد بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري في تجارة التمور بأسواق مدينة بريدة في منطقة القصيم. وقررت المحكمة الجزائية في بريدة تغريم المخالفين وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة، والتشهير في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

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