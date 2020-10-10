نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول حساب المواطن 1442 رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين بعد الإيداع رسمياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن 1442 عن إصدار نتائج الأهلية للدفعة الخامسة والثلاثون لشهر أكتوبر 2020م، وقد أتاح البرنامج رابط التسجيل المباشر ca-gov-sa عبر البوابة الإلكترونية للحصول على مبالغ دعم البرنامج، حيث تم إطلاق حساب المواطن بغرض التخفيف من العبء الاقتصادي المحتمل وقوعه بسبب الاستثمارات الجديدة التي تتم في المملكة ضمن رؤية المملكة 2030، ومحاولة تعويض المواطن السعودي وصرف المستحق له قبل تطبيق الأسعار الجديدة علي الوقود.

وقد أعلن برنامج حساب المواطن عن إيداع حساب المواطن الدفعة الرابعة والثلاثون لمن يرغب في الاستعلام عن أسماء المقبولين، ومن يرغب في استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن للتعرف علي مقدار الاستحقاق وقيمة البدل النقدي، يمكنه ذلك من خلال دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية، وقد تم الكشف عن خطوات تقديم اعتراض علي قيمة البدل المستحق، وكيفية احتساب قيمة الاستحقاق.

حساب المواطن 1442



حساب المواطن السعودي هو برنامج تم إنشاؤه بغرض تخفيف الأعباء علي المواطنين وحمايتهم من زيادة أسعار بعض السلع كنتيجة مباشرة للإصلاحات الاقتصادية ضمن الرؤية الحكيمة للمملكة 2030، والقدرة علي مواجهة التغيرات القادمة وتوفير ما يكفي لمواجهة ما هو قادم من توابع إصلاحية لاقتصاد المملكة.

كما يحث حساب المواطن 1442 المواطنين علي ترشيد الاستهلاك من مصادر الطاقة والمياه، وقد تمت إعادة توزيع الدعم الحكومي ليصل إلى المستحقين الفعليين بدلاً من الدعم المباشر الشامل لجميع الفئات، والذي لم يكن يُفرق بين الفئات المختلفة من ناحية مقدار الدخل، ويمكن إجمال أهداف برنامج حساب المواطن في الآتي:

تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية القادمة ضمن رؤية المملكة المستقبلية 2030.

حماية ذوي الدخول المحدودة من ارتفاع الأسعار.

خلق نظام شامل يمكن من خلاله توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين من خلال صرف بدلات مالية عبر حوالات بنكية.

تشجيع المواطنين علي الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه.

وقد جاء الحد الأدنى لقيمة الدخل الشهري للأسرة الواحدة 8699 ريال سعودي، والحد الأقصى للدخل الشهري 20.159 ريال سعودي، وعلي كل من يقع دخلهم ضمن هذا الحد، سرعة التسجيل في برنامج حساب المواطن بالبوابة الرسمية الخاصة بالبرنامج ca-gov-sa ، وسيكون البدل نقداً وعلي حسب مستويات الاستهلاك الرشيد، وعادلاً لكل فئة ومتغيراً علي حسب عدد الأسرة، وسيتم عمل تقييم دوري للأهلية كل ثلاثة شهور.

كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن

من خلال الرابط المرفق يمكنكم دخول موقع حساب المواطن الإلكتروني وإنشاء حساب في البرنامج وإدخال البيانات الآتية:

رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف الجوال الذي سيتم إرسال رسالة نصية من خلاله وبها كلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل بالبرنامج ويقوم بتغييرها على حسب رغبته.

ثم تقوم بتقديم البيانات التالية (البيانات البنكية أو المصرفية- البيانات العامة – بيانات العنوان – بيانات الأصول – بيانات الدخل والتابعين).

ورب الأسرة هو من يقوم بالتسجيل في برنامج حساب المواطن 1442 ويتم إضافة أبنائه وزوجته كتابعين له، وهو من سيحصل علي البدل المالي المستحق، وقد أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية البوابة الإلكترونية الرسمية للتسجيل في برنامج حساب المواطن، وتعد المنصة الوحيدة للتسجيل والمتأمل بالبرنامج يجد أنه يقوم علي توفير النظام المتكامل الذي يمكن عن طريقه توفير دعم حكومي ذات كفاءة مرتفعة للمواطنين المخاطبين به.

بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

برنامج حساب المواطن



تم وضع برنامج حساب المواطن بأولوية استحقاق عند صرف المستحق للمواطنين بالمملكة العربية السعودية بداية من (الكبار سناً – المطلقات – الأرامل – الأيتام – غير القادرين علي العمل – ذوي الإعاقات وأصحاب الاحتياجات الخاصة )، وهو برنامج شديد الحساسية من ناحية تأمين الحسابات الخاصة بالمواطنين ويتميز بالسرية الكاملة للبيانات المدخلة من المتقدمين بالتسجيل في حساب المواطن الموحد.

وقد تم التصريح بأن نظام البرنامج يشبه أنظمة البنوك وأنظمة وزارة الداخلية التي تتميز بالتأمين الكامل والسرية التامة، فهي تعمل بأنظمة شديدة الدقة، والعاملون علي البرنامج يحرصون كل الحرص علي تأمين المعلومات المقدمة وعدم تسريب أي معلومة، ولم يطلب حساب المواطن السعودي أي مستندات أو وثائق عند التسجيل، وذلك للتسهيل علي المواطنين لكي تتم عملية التسجيل بدون وجود أدني صعوبة علي المواطنين.

ويرجع ذلك لأن المواطنين بالمملكة حديثي العهد في التعامل مع حساب المواطن 1442 السعودي، ولكن بمرور الوقت سوف يتم التعامل معه بفهم كامل لخصائصه، حيث يقوم العاملين علي البرنامج بمساندة المتقدمين ومساعدتهم، ويكون الإفصاح عن العقارات فقط عن العقار المملوك لرب الأسرة، وأيضاً يتم الإفصاح عن العقارات المسجلة فقط في وزارة العدل باسم المستفيد، ولا يتم الإفصاح عن العقار المرهون إلا عند عودته لملكية المسجل، ولا يتم الإفصاح عن العقار الناتج عن إرث إلا بعد انتقاله إلي ملكية الورثة.

دعم حساب المواطن

تم التصريح من جانب المتحدث الرسمي بأن للوزراء ولأعضاء مجلس الشوري بالمملكة الحق في التسجيل في حساب المواطن 1442 الموحد، مضيفاً أنه لم يتم اعتماد الاستحقاق المالي لهاتين الفئتين، وسيتوقف ذلك علي معايير وقواعد الصرف والسياسات التي سيعتمد عليها البرنامج، أما عن أصحاب الدخول غير الثابتة والمتغيرة فينبغي عليهم حساب متوسط الدخل، ويتم ذلك من خلال تقسيم الدخل السنوي علي إثني عشر شهراً، وبعد ذلك تقوم بإدخال قيمة الدخل المتوسطة عند التسجيل.

وبلغت قيمة الميزانية المستهدفة لدعم الفئات المستحقة للبدل النقدي من برنامج حساب المواطن حوالي 200 مليار ريال، وسيتم تقسيم هذا المبلغ علي العام الجاري والسنوات القليلة المقبلة، ووفقاً للخطة الزمنية ففي عام 2017 من 20 مليار ريال إلي 55 مليار ريال، وفي عام 2018 من 35 مليار ريال إلي 45 مليار ريال، وفي عام 2019 من 50 مليار ريال إلي 60 مليار ريال، بدلات مالية للأسر حتي 2020.

وفيما يخص تقديم المتزوج ما يثبت استقلاليته فقد أعفي برنامج حساب المواطن المتزوجون من تقديم ما يثبت استقلاليتهم، ولكن يجب علي المتقدمين بطلبات التسجيل في برنامج أن يوضح ويفصح عن قيمة دخله والعلاوات والبدلات، وسوف يتم مراجعة قيمة المخصص النقدي كل ثلاثة شهور، ويحق لكل شاب يسكن في سكن مستقل عن أهله أن يقوم بالتسجيل في البرنامج.

وقد أطلق برنامج حساب المواطن الحاسبة التقديرية للتعرف علي قيمة البدل النقدي المستحق، وقد أتاح البرنامج أيقونة تقديم الاعتراض علي قيمة الاستحقاق، أو تقديم شكوي بخصوص نتائج الأهلية التي قضت بعد الأهلية للحصول علي الدعم، ويمكنكم التعرف علي طريقة تقديم الاعتراض من خلال الفيديو التالي :

طريقة احتساب قيمة الاستحقاق

يتم احتساب قيمة الدعم الذي يقدمه برنامج حساب المواطن بناءً علي عدد من معايير الاستحقاق، وتتمثل هذه المعايير في عدد أفراد الأسرة، وأعمار التابعين وإجمالي دخل الأسرة، ويتم الاحتساب وفقاً لكل حالة لذلك قد تتفاوت قيمة الدعم من أسرة لأخري، نظراً للاختلاف في هذه المعايير، ومن خلال الجدول التالي يمكنكم التعرف علي كيفية احتساب قيمة الدعم في حال اختلاف مجموع إجمالي الدخل في حساب المواطن:

عدد أفراد الأسرة أعمار التابعين إجمالي الدخل قيمة الاستحقاق 5 أفراد 2 فرد أكبر من 18 عام. 2 فرد أقل من 18 عام. 9.000 ريال 993 ريال 5 أفراد 2 فرد أكبر من 18 عام. 2 فرد أقل من 18 عام. 15.000 ريال 433 ريال 5 أفراد 4 أفراد أكبر من 18 عام. لا يوجد أقل من 18 عام. 9.000 ريال 1.146 ريال 6 أفراد 2 شخص أكبر من 18 عام. 3 فرد أقل من 18 عام 9.000 ريال 1.108 ريال

بوابة حساب المواطن الإلكترونية

تم الكشف من جانب مدير عام حساب المواطن، أن اللجنة الوزارية المشكّلة التي تراجع بشكل دوري بيانات برنامج الدعم الحكومي، لو اكتشفت وجود ارتفاع في أسعار البنزين أو تعريفة الكهرباء، فسوف يؤدي ذلك إلى زيادة الدعم الشهري للمستفيدين، وذلك بناء على تلك المعطيات المتاحة.

تحديث: في حال كنت مسجلاً في حساب المواطن ولم تحصل علي الدعم، فعليك التأكد أنك مؤهلاً من خلال زيارة بوابة حساب المواطن 1442 الإلكترونية من خلال الرابط الرسمي المرفق، أو الاتصال علي مركز الخدمة 19912، أو التواصل مع خدمة العملاء تويتر، وينبغي العلم أن التسجيل في حساب المواطن وحده لا يكفي للحصول علي الدعم، ولكن يجب إكمال كافة البيانات وإرفاق المستندات اللازمة متي طلبت منك، ووفقاً للمواعيد المحددة لتسجيل كل دفعة.

تحديث: أعلن برنامج حساب المواطن رسمياً عن إعفاء المواطنين الحاصلين في نتائج اختبار الأهلية بعد أهلية الاستحقاق من إرفاق المستندات، وجاء ذلك تسهيلاً من البرنامج علي المعترضين، كما يمكن للنساء ممن تم هجرهن التسجيل في حساب المواطن وتقديم إثبات بالحالة للحصول علي مبالغ دعم حساب المواطن النقدية.

موعد صرف حساب المواطن أكتوبر 2020

من المقرر أن يتم إيداع حساب المواطن في تاريخ 10 أكتوبر الجاري، ونظراً لموافقة يوم الإيداع ليوم السبت، فسيتم صرف حساب المواطن الدفعة الخامسة والثلاثون لشهر أكتوبر 2020م الموافق لشهر صفر 1442هـ يوم الأحد بتاريخ 11 أكتوبر 2020م الموافق لتاريخ 24 صفر 1442هـ.

وقد صدرت نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة الخامسة والثلاثون لمن يرغب في الإطلاع على أسماء المقبولين والقيمة المستحقة من خلال دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية باتباع الرابط الرسمي المرفق.