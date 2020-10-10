نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شكوي حساب المواطن 1442 بعد التحقق من قيمة الاستحقاق بواسطة الحاسبة التقديرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم تفعيل أيقونة شكوى حساب المواطن 1442 بعد مرور خمسة أيام من إيداع حساب المواطن، وننشر خطوات تقديم اعتراض علي قيمة الاستحقاق، وقد أوضح البرنامج فيما يتعلق بتقديم اعتراض أو شكوى على قيمة الاستحقاق بضرورة مطابقة الرقم الموجود على بوابة حساب المواطن مع الرقم المودع في الحساب البنكي، ثم التأكد من القيمة المستحقة باستخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية المتاحة على البوابة الإلكترونية.

ومن ثم مطابقة القيمة الناتجة عن الحاسبة مع المبلغ المودع، وفي حال عدم المطابقة والرغبة في تقديم شكوى، فيتم تقديم الاعتراض علي حساب المواطن مقدار الاستحقاق بعد استخدام الحاسبة التقديرية الإلكترونية للبرنامج، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية وطريقة تقديم الاعتراض على حساب المواطن 1442.

شكوى حساب المواطن

من المقرر أن يتم إطلاق أيقونة الشكوى على القيمة المستحقة من الدفعة الحالية بعد مرور خمسة أيام علي تاريخ إيداع حساب المواطن المبالغ المستحقة في حسابات المستحقين مباشرة، وعن الخطوات الخاصة بتقديم اعتراض حساب المواطن، فقد تم شرح الخطوات من جانب برنامج حساب المواطن، ففي حال الرغبة في القيام بتقديم اعتراض عي قيمة الاستحقاق، فبإمكانك فعل ذلك.

ولكن؛ ينبغي عليك بدايةً التحقق من عدة أمور قبل التقدم بشكوى عبر أيقونة اعتراض حساب المواطن الإلكترونية، وتتمثل الخطوات السابقة علي تقديم اعتراض في الآتي:

تأكد المستحق من تطابق مقدار الاستحقاق علي بوابة حساب المواطن مع المبلغ المالي المودع في حساب المستحق المصرفي.

زيارة حاسبة حساب المواطن التقديرية للتعرف علي قيمة الاستحقاق الممنوحة لك، والتي تقدر بناءً علي حالة الأسرة ووفقاً لمعايير الاستحقاق وسياسات حساب المواطن.

في حال وجود تابعين، يرجي التأكد من أهلية استحقاقهم.

بعد معرفة ناتج الاستحقاق من الحاسبة التقديرية، والتأكد من المبلغ المودع، والمبلغ الموجود في حسابك علي موقع حساب المواطن الرسمي، يصبح بإمكانك تقديم الاعتراض.

وبعد إتمامك للخطوات السابقة، وفي حال ما زلت ترغب في تقديم اعتراض حساب المواطن الخاصة بانخفاض قيمة الاستحقاق، فبعد إتاحة أيقونة شكوى حساب المواطن بعد مرور 5 أيام من إيداع حساب المواطن في البنوك، فيمكنك اتباع الرابط الرسمي المرفق بالموضوع لدخول بوابة حساب المواطن الرسمية، ويمكنكم التعرف على طريقة تقديم شكوى من خلال الفيديو التالي:

تقديم اعتراض حساب المواطن

بعد إطلاق الأيقونة الخاصة بتقديم شكوي علي قيمة الاستحقاق، يمكنك الضغط علي الأيقونة “الشكوى”، واتباع الخطوات وإدخال البيانات اللازمة وإرفاق المستندات المطلوبة لإكمال عملية تقديم اعتراض حساب المواطن بنجاح، وسوف يتم استقبال الشكوي الخاصة بك من جانب البرنامج، ليبدأ النظام في التعامل مع الاعتراض الخاص بك.

وقد أتاح البرنامج فترة سماح للقيام بتقديم اعتراض عن طريق أيقونة شكوى حساب المواطن 1442، حيث بلغت فترة السماح مدة أقصاها 90 يوماً (ثلاثة أشهر) لكل دورة استحقاق، حيث يمكنك خلال هذه الفترة القيام بتقديم شكوى علي مقدار الاستحقاق الحاصل عليه، وفي حال قبول طلب الاعتراض، فسيتم تعويض المواطن المستحق لدعم حساب المواطن عن الدفعة التي قام برفع شكوى عنها.

موقع حساب المواطن الرسمي.

من خلال الرابط الرسمي السابق لدخول بوابة حساب المواطن الرسمي، يمكنكم التسجيل في حساب المواطن الآن للاستفادة من مبالغ الدعم، أو التحقق من قيمة الاستحقاق باستخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية.

موعد نزول حساب المواطن أكتوبر 2020

سيتم إيداع حساب المواطن الدفعة الخامسة والثلاثون لشهر أكتوبر 2020م الموافق لشهر صفر 1442هـ في الموعد التالي:

في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد بتاريخ 11 أكتوبر 2020م الموافق لتاريخ 24 صفر 1442هـ.

ونظراً لموافقة يوم الإيداع ليوم السبت، فقد تم تأجيل الصرف والإيداع لليوم التالي “الأحد”، ومن يرغب في التحقق من نتائج الأهلية، يمكنه ذلك من خلال دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية باتباع الرابط الرسمي المرفق.