نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلفة للتمويل الشخصي بدون تحويل راتب في خلال 15 دقيقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة سلفة”SULFAH” هي المنصة الأولى المُدعمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، ومن المعروف أن منصة سلفة تقدم المزيد من الخدمات التي تعود بالنفع على المواطن السعودي حيثُ أنها تطبق بما يُعرف باسم التقنية المالية، ومن أبرز تلك الخدمات خدمة التمويل السريع بدون تحويل راتب، حيثُ تقدم المنصة القروض المالية الصغيرة في خلال خمسة عشر دقيقة.

الخدمات التي تقدمها منصة سلفة

تقدم المنصة خدمة التمويل السريع في مدة لا تزيد عن خمسة عشر دقيقة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل أي أنه يتم تقديم الطلب من خلال الإنترنت

سهولة ومرونة الشرط المُتطلبة للموافقة على التمويل السريع

لا يوجد أي عَقبة في فترة السداد

تتميز أرباح منصة سلفة أنها أرباح بسيطة

يتم سداد أقساط تلك القرض بصورة شهرية وفق جدولة يتم وضعها حسب مواعيد نزول الراتب

وفرت المنصة خدمة العملاء التي تُجيب عن أي إستفسار حول التمويل

يتم تحويل التمويل فور إتمام كافة الشروط

سرية وحماية كافة البيانات الخاصة بالعمل.

شروط الحصول على التمويل الشخصي من منصة سلفة

أن تكون جنسية العميل المتقدم للحصول على التمويل الشخصي السريع سعودية

أن يكون سن المتقدم لا يقل عن ثمانية عشر عام

يلزم أن تكون مدة خدمة العمل التي قَضها العميل لا تقل عن ستة أشهر

يجب أن يكون الراتب الذي يتقضه العميل لا يقل عن ثلاثة آلالاف ريال سعودي.

طريقة الحصول على التمويل السريع من منصة سلفة

الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها منصة سلفة

ثم إختيار التمويل السريع مع تحديد المبلغ المُراد تحويله

ثم تسجيل طريقة السداد التي يرغب القيام بها

ثم تعبئة كافة البيانات المطلوبة وتوفير كافة الأوراق المطلوبة

وفي حالة تمام التسجيل يتم إيداع وتحويل المبلغ المراد تحويله.

تتبع منصة سلفة نظام التقنية المالية بهدف توفير الوقت والجهد والراحة للمواطنين السعوديين، ولقد وضعت المنصة نظام لسداد الأقساط يتميز بالسهولة حيث تكون مدة السداد تصل إلى عشر سنوات بدلاً ثمانية أعوام، كما يميز تلك التمويل أنه يمكن حدوثه دون الحاجة إلى ضامن أو كفيل.