نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن وموعد صرف الدفعة ال35 والفئات المستحقة لدعم البرنامج في المقال التالي
عمر شويل - جدة برنامج حساب المواطن هو برنامج دعم المواطن السعودي أصحاب الدخل المنخفض والمحدود وذلك حرصاً من الدولة على الالتزام بتقديم يد العون والمساعدة لهذه الفئات لكي يتمكنوا من توفير حياة كريمة ومستقرة لهم وتوفير متطلباتهم الأساسية كما يهدف البرنامج إلى مساعدة المرأة المطلقة والأرملة بحصولهم على دعم البرنامج وقدمنا لكم سابقاً شروط استحقاق دعم حساب المواطن وأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن يكون يوم العاشر من كل شهر ميلادي هو موعد صرف الدعم المقدم من البرنامج أو بيوم قبله أو بيوم بعده ومن خلال هذا المقال سنتعرف على موعد صرف دفعة شهر أكتوبر وماهي الفئات المستحقة لدعم البرنامج.
موعد صرف الدفعة ال35 لشهر أكتوبر بحساب المواطن
دائماً ما يكون موعد الصرف يوم عشرة من الشهر الميلادي و إذا وافق يوم عشرة من الشهر يوم السبت يؤجل الصرف إلى اليوم الذي يليه بمعنى الأحد ولكن إذا وافق يوم عشرة من الشهر يوم الجمعة يقدم موعد الصرف يوماً بمعنى أن يكون الخميس و بناءً على ذلك يكون يوم الأحد الموافق الحادي عشرة من أكتوبر هو موعد صرف الدفعة 35 من حساب مواطن.
كيف يمكنك إضافة تابعين في برنامج حساب مواطن
يمكنك إضافة تابعين لبرنامج حساب مواطن من خلال إتباع خطوات بسيطة أولاً ندخل على الموقع الإلكتروني لحساب المواطن ثم نضغط على أيقونة بيانات طلب الصرف ثم نختار بيانات تابعين و نضغط بعدها على أيقونة إضافة تابعين وبعدها نضيف الأفراد عن طريق تسجيل البيانات المطلوبة الخاصة بهم و في النهاية نضغط على زر تسجيل الطلب.
هل للمرأة المطلقة نصيب في برنامج حساب مواطن
للمرأة المطلقة الأحقية في التسجيل في برنامج حساب مواطن و لكن التسجيل متوقف منذ شهر مارس الماضي ولم يحدد بعد موعد فتح باب التسجيل حتى الآن.
الفئات المستحقة للدعم في برنامج حساب مواطن
يقسم المستحقين للدعم في برنامج حساب مواطن إلى خمس فئات:
- الفئة الأولى من تبدأ رواتبهم من الصفر حتى 8699 ريال سعودي.
- الفئة الثانية من تبدأ رواتبهم من 8700 حتى 11999 ريال سعودي.
- الفئة الثالثة من تبدأ رواتبهم من 12000 حتى 15299 ريال سعودي.
- الفئة الرابعة من تبدأ رواتبهم من 15300 حتى 20159 ريال سعودي.
- الفئة الخامسة من تكون رواتبهم فوق 20160 ريال سعودي.
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