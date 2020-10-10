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عمر شويل - جدة كيفية عمل تطبيق اعتمرنا و طرق التسجيل بالتطبيق بكل بساطة، وهو الوسيلة الحديثة التي طرحتها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، فهناك العديد من المقيمين بالسعودية يقوموا بالبحث عن طريقة لحجز العمر عن طريق استخدام تطبيق اعتمرنا التي يتناسب مع أنظمة الأندر ويد والأيفون، كما أن السلطات السعودية أعلنت عن عودة العمرة وزيارة الروضة الشريفة وزيارة الحرمين بشكل تدريجي وبأربع مراحل، ويمكن للجميع أن يستفيدوا من هذا التطبيق والتسجيل للعمرة بكل بساطة والمتاح بالوقت الحالي للمتواجدين فقط بالمملكة.

عمل تطبيق اعتمرنا

أتاحت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية العمر بأربع مراحل، واهتمت بعمل تطبيق اعتمرنا للتسجيل عن طريقه للعمرة، وهو من التطبيقات التي تم إنشاؤها لتقديم الكثير من الخدمات للمعتمرين والمواطنين المقيمين بالمملكة، كما يستطيعوا أن يحصلوا على الخدمات بشكل مباشر، فما على المواطنين سوى أن يقوموا بإدخال البيانات الخاصة بهم بالتطبيق.كما أصدرت الوزارة عن قرارات بالسعودية تخص العمرة وزيارة الحرم النبوي والصلاة بالروضة الشريفة وزيارة قبر النبي، وسوف يتم ذلك بصورة تدريجية ابتداءً 17/2/ 1442 هجرية بعد أن تم اتخاذ كافة الاحتياطات الصحية والاحترازية الوقائية.

طرق التسجيل بتطبيق اعتمرنا

يجب أن يتم اتباع بعض من الخطوات لكي يتم التسجيل بتطبيق اعتمرنا للمغتربين والمواطنين بالمملكة العربية السعودية وهي: