نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط ضم مُدد الاشتراك لنظام التقاعد بالتأمينات الاجتماعية ونسب الاشتراك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تواصل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، تقديم عدد من التوضيحات الهامة التي تخص المتقاعدين والمستفيدين من خدماتها، من خلال الرد على استفسارات وتساؤلات الكثيرين عبر موقعها الرسمي على موقع التدوينات الصغرى “تويتر”، وكان من أهم ما تم توضيحه خلال الفترة الأخيرة، الشروط المطلوبة من أجل ضم مُدد الاشتراك لنظام التقاعد، وكذلك نسب الاشتراك المتعارف عليها، بالإضافة إلى كيفية تسجيل العمالة السعودية الخاصة للمنشآت عبر نظام ساند ضد التعطل، لصرف الرواتب المتأخرة للمتضررين من انتشار وباء كورونا المستجد، مع العلم أن الدفعات يتم صرفها في الأول من كل شهر ميلادي.

شروط ضم مُدد الاشتراك

أما عن شروط ضم مُدد الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، سواء للمدنيين أو العسكريين، فقد تم تحديد من خلال عدد من الشروط التي تتمثل في النقاط التالية:

عدم حصول المشترك على مكافأة مالية أو معاش علن المدد المراد ضمها.

التقدم بطلب رسمي قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير.

أن تكون المدة المراد ضمها لا تقل عن عام واحد.

عدم تخطي سن المشترك صاحب الضم حاجز الـ 59 ربيعًا.

أن يكون المعاش مستحقًا بسبب عجز أو حالة استثنائية.

نِسب الاشتراك المُخصصة

أما عن نسب الاشتراك المخصصة المعتمدة رسميًا من قبل المؤسسة، والتي يتم سداد الاشتراكات بناءً عليها من خلال وسائل الدفع الأساسية مثل (أجهزة الصرّاف الآلي – الهاتف/الإنترنت المصرفي – الحسابات البنكية)، فهي كما هو موضح بالجدول التالي:

البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان النســــــــــــــــــــــــبة نسبة الاشتراك لفرع المعاشات 18% نسبة الاشتراك لفرع الأخطار المهنية 2% سبة اشتراك ساند ضد التعطل عن العمل 2% صاحب العمل يتحمل ما نسبته بالتساوي 9%

جدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قد أقرت غرامة مالية عن تأخير دفع الاشتراكات تقدر على كل مشترك أو صاحب منشأة، تُقدر بـ2% قيمة الاشتراك عن كل شهر تأخير، لاسيما وأن الوقت المحدد لدفع الاشتراك هو أول 15 يوم من كل شهر ميلادي.