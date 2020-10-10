” مريم أبو عبد الله وعلي السنان يتصدران العلوم والفيزياء على مستوى المملكة ????????”

دوت الخليج – ماجد السبع – القطيف

حققت الطالبة مريم بنت محمد أبو عبد الله، من المدرسة المتوسطة الثامنة بالقطيف، المركز الأول على مستوى المملكة والميدالية الذهبية في تخصص العلوم بمسابقة موهوب العلمية السنوية في دورتها السادسة للعام الدراسي ١٤٤٢هـ.

جاء ذلك في إعلان مؤسسة الملك عبد ,,العزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، النتائج النهائية للمسابقة يوم الخميس ٢١ صفر ١٤٤٢هـ، والتي تضمنت فوز ١٦٦ طالبًا وطالبة بالميداليات الملونة الذهبية والفضية والبرونزية.

كما حقق ستة عشر طالبًا من مدارس قطاع القطيف ست عشرة ميدالية، ضمن المراكز الفائزة في مختلف التخصصات العلمية الستة لهذه المسابقة: الرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء والأحياء والمعلوماتية.

وبلغ عدد المسجلين في مسابقة موهوب لهذا العام ١١٣٦٥ طالبًا وطالبة، يمثلون طلبة الصف السادس الابتدائي، وصفوف المرحلة الدراسية المتوسطة، والصف الأول الثانوي، في سبع وأربعين إدارة تعليمية على مستوى المملكة.

ونجح منهم ٥٣٥١ في تخطي المرحلة الأولى للتصفيات؛ ليختبروا إلكترونيًا – عن بعد – في المرحلة الثانية يومي الأحد والاثنين ١٧ – ١٨ صفر ١٤٤٢ عبر منصة “كلاسيرا”.

وتمكن ٢٣١٥ طالبًا وطالبة في التخصصات العلمية الستة من اجتياز اختبار المرحلة الثانية من مسابقة موهوب؛ لينتقلوا إلى مرحلة الدورات الأساسية، ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، التي تبدأ دورتها الأولى يوم الأحد ١٥ ربيع أول ١٤٤٢هـ، وتستمر حتى يوم الخميس ٢٦ ربيع أول ١٤٤٢هـ، فيما تبدأ الدورة الأخرى يوم الأحد ٧ ربيع الآخر ١٤٤٢هـ، وتختتم يوم الخميس ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٢هـ.

بدوره، قدم مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبد الله بن علي القرني، التهاني والتبريكات للطلبة الفائزين والمتأهلين، مثنيًا على تميزهم وتفوقهم، ومشيدًا بأدائهم الرائع.

وأوضح “القرني” أن مسابقة موهوب المجانية العلمية السنوية، حققت هدفها الرئيس، المتمثل في اكتشاف الطلبة المتميزين في الرياضيات والعلوم الطبيعية والمعلوماتية؛ سعيًا إلى إلحاقهم بالدورات الأساسية، والبرامج التدريبية المتخصصة؛ الرامية إلى تأهليهم للمشاركة في المسابقات والمعارض والأولمبيادات الدولية، ضمن برامج مؤسسة “موهبة” الطموحة.

وعبر عن تطلعه إلى أن يحقق الطلبة المتأهلون أعلى المراكز في مختلف المنافسات العلمية الدولية، داعيًا إياهم إلى الجد والاجتهاد، واغتنام الفرص؛ لبلوغ هذه الغايات الرفيعة.

أوائل مسابقة موهوب السادسة ١٤٤٢ من مدارس قطاع القطيف على مستوى المملكة

العلوم الطبيعية

١ – المركز والميدالية الذهبية للطالبة مريم بنت محمد بن رضي أبو عبد الله- المدرسة المتوسطة الثامنة بالقطيف.

٢ – المركز الرابع والميدالية الذهبية للطالبة ياسمين بنت عبد العزيز بن سعود آل عيد – المدرسة الابتدائية العاشرة بالقطيف.

٣ – المركز العاشر والميدالية الفضية للطالب رضا بن عماد بن أحمد آل خلف – مدرسة التهذيب الأهلية المتوسطة بسيهات.

٤ – المركز الثامن عشر والميدالية البرونزية للطالب حسين بن محمد بن هاشم السادة – مدرسة ضرار بن الأزور الابتدائية بصفوى.

الفيزياء

١ – المركز الثاني والميدالية الذهبية للطالب علي بن حسام بن حسن السنان – مدرسة القطيف المتوسطة بالقطيف.

٢ – المركز الخامس والعشرون والميدالية البرونزية للطالب محمد بن قيس بن محمد آل يوسف – مدرسة الهدى المتوسطة بصفوى.

الرياضيات

١ – المركز الخامس والميدالية الفضية للطالبة فاطمة بنت حسن بن علي المرهون – المدرسة الابتدائية الثانية بأم الحمام.

٢ – المركز الحادي عشر والميدالية الفضية للطالب محمد بن محمود بن عبد الله الخليفة – مدرسة التهذيب الأهلية المتوسطة بسيهات.

٣ – المركز التاسع عشر والميدالية البرونزية للطالب عبد الله بن جعفر بن ماجد آل مرزوق- مدرسة التهذيب الأهلية المتوسطة بسيهات.

٤ – المركز العشرون والميدالية البرونزية للطالب هادي بن حسين بن مكي آل حبيل – مدرسة الجارودية المتوسطة بالجارودية.

الأحياء

١ – المركز الخامس والميدالية الفضية للطالب علي بن محمود بن عبد الله الخليفة- مدرسة التهذيب الأهلية المتوسطة بسيهات.

٢ – المركز التاسع والميدالية الفضية للطالب محمد بن نور بن علوي الشعلة- مدرسة القطيف المتوسطة بالقطيف.

٣- المركز الثامن عشر والميدالية البرونزية للطالب جواد بن عبد الحميد بن علي المعلم – مدرسة ابن كثير المتوسطة بالقطيف.

الكيمياء

١ – المركز الثالث عشر والميدالية البرونزية للطالبة سارة بنت مهدي بن عبد العلي آل ناس – المدرسة المتوسطة الثالثة بالقطيف.

٢ – المركز الثامن عشر والميدالية البرونزية للطالب حسن بن علي بن عبد الله آل شهاب – مدرسة القطيف المتوسطة بالقطيف.

المعلوماتية

١ – المركز الثاني عشر والميدالية الفضية للطالب علي بن عبد الله بن راضي الرمضان – مدرسة التهذيب الأهلية الثانوية بسيهات.

٢ – المركز الثالث والعشرون والميدالية البرونزية للطالب مهدي بن صالح بن مهدي البيك – مدرسة دار الحكمة الثانوية بالقطيف.