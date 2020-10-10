” تفاؤل ” الخيرية لمكافحة السرطان تنطلق في محطتها الثانية

دوت الخليج – الأحساء – افراح العتيق

تزامنا مع شهر المرأة العالمي للتوعية بسرطان الثدي، أفتتحت جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء “تفاؤل” بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية معرضها تحت شعار (الرحلة آمنة .. افحصي الآن) في محطتها الثانيه ، وذلك في مجمع العثيم مول التجاري، برعاية معالي الدكتور . احمد الشعيبي رئيس التجمع الصحي بمحافظة الأحساء.

وفي كلمة له أشاد معالي الدكتور احمد الشعيبي بالحملة التوعوية لسرطان الثدي، وأثنى على مشاركة الجمعية في هذه الحمله ، وذلك من أجل إيصال الرسالة لأكبر عدد من المستهدفات، وأضاف االشعيبي بأن هذه الحملات لها دور كبير في توعية أفراد المجتمع بشكل عام عن أهمية الفحص المبكر لمرض سرطان الثدي ..

من ناحية أخرى أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية تفاؤل الخيرية الأستاذ محمد بن عبدالعزيز العفالق بأن مشاركة الجمعية في شهر اكتوبر تأتي لتثقيف وتوعية السيدات بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي، وأضاف العفالق بأن جمعية “تفاؤل” مستمرة بتنفيذ حزمة من البرامج والفعاليات لمكافحة سرطان الثدي في مختلف الأماكن عبر: المعارض التوعوية، والمحاضرات.

من جانبه اكد المدير التنفيذي بجمعية تفاؤل الخيرية بالأحساء – الدكتور فؤاد الجغيمان بأن الحملة تمتد لمدة شهر كامل في عدة أماكن متفرقة

وأوضح ان المحطات القادمة ستشمل محطة القطار وأرض الحضارات. ومحافظة سلوى

وإن الحملة تسلط الضوء على العديد من الجوانب المهمة التي تخص السيدات فيما يتعلق بسرطان الثدي، وشدد الجغيمان على السيدات بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي وفق معاير معينة، حيث أن الفحص لا يتجاوز العشر دقائق، ومن تنطبق عليها الشروط يتم حجز موعد لها مع وزارة الصحة ..

الجدير بالذكر ان الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالمرض ومسبباته كالتدخين، والكحول، والسمنة التي تزيد من فرص إصابة السيدات بسرطان الثدي، وأكثر الفئات عرضة للإصابة به، وطرق الوقاية منه ..