نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تقديم شكوى حساب المواطن 1442 علي قيمة الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر طريقة تقديم شكوى حساب المواطن عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية، حيث نوفر خطوات تقديم اعتراض حساب المواطن بالنقاط والصور إلي جانب فيديو توضيحي للتسهيل علي المواطن الراغب في تقديم اعتراض علي قيمة الاستحقاق الخاصة بالدفعة الحالية المودعة في حسابات المستفيدين والمستفيدات البنكية، كما نوفر لكم رابط التسجيل في حساب المواطن السعودي، والتحقق من قيمة الاستحقاق مباشرةً عن طريق حاسبة دعم حساب المواطن التقديرية الإلكترونية.

تقديم شكوى حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عبر قنواته الرسمية، بأنه سيتم فتح باب الاعتراض وتفعيل أيقونة شكوى حساب المواطن للمواطنين المستحقين في حال كان لديهم اعتراض علي القيمة المالية المودعة في الحسابات الشخصية بالبنوك ضمن مستحقات الدفعة الحالية بعد مرور خمسة أيام من تاريخ صرف حساب المواطن وإيداعه في الحسابات البنكية.

ويتم تقديم شكوى حساب المواطن عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية الرسمية، وقد تم الإعلان عن خطوات تقديم الشكوى من قبل البرنامج، ووجه النظام المواطنين الراغبين في الاعتراض علي قيمة الاستحقاق بضرورة القيام بخطوات لازمة وسابقة علي تقديم الاعتراض، حيث تتمثل طريقة تقديم الاعتراض في الآتي:

أولاً: أن يتأكد المستحق من تطابق مقدار المبلغ المودع في الحساب الشخصي علي موقع حساب المواطن الرسمي، مع مقدار الاستحقاق المودع باسمه في البنك.

استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن لمعرفة قيمة المبلغ الذي تستحقه.

الرجوع للمبلغ المودع، والمبلغ الموجود بالحساب عبر البوابة الرسمية، وتطابقهما بناتج حاسبة حساب المواطن التقديرية.

التأكد من أهلية تابعيك في حال وجود تابعين.

وعند استمرار الرغبة في تقديم شكوى حساب المواطن بعد إتمام الخطوات السابق ذكرها، فعليك التوجه إلي بوابة حساب المواطن الرسمية ودخول الموقع بعد تفعيل أيقونة الشكوي، والضغط علي الأيقونة بعد تدشينها، واتباع الخطوات اللازمة وإدخال البيانات وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة، وذلك لإتمام عملية تقديم اعتراض علي قيمة حساب المواطن، ويمكنكم الإطلاع على الخطوات بالتفصيل من خلال الفيديو التالي:

نتيجة الشكوى المقدمة في حساب المواطن

بعد قيام المواطن المستحق بالخطوات السابقة وفقاً لما تم شرحه، فسوف يقوم نظام حساب المواطن بالتعامل مع الشكوى الخاصة بك خلال فترة السماح المعلن عنها من قبل البرنامج، والتي تمتد لمدة 3 أشهر، عقب كل دورة استحقاق يتم الإعلان عنها،.

وفي حال تم قبول الاعتراض المقدم، فسوف يتم تعويض المستحق مقدم الشكوي وصرف قيمة دعم البرنامج الحكومي بأثر رجعي عن الشهر محل الشكوى، وقد صرح البرنامج سابقاً عن إتاحة أيقونة تقديم شكوى حساب المواطن بعد خمسة أيام من تاريخ إيداع حساب المواطن في البنوك.

رابط بوابة حساب المواطن الرسمية

رابط دخول حساب المواطن الرسمي لإتمام الإجراءات المطلوبة، ولمن يرغب في التسجيل في حساب المواطن 1442، بإمكانه إتباع الرابط الرسمي وتسجيل حساب جديد، كما يمكنكم أيضاً استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن للتعرف علي قيمة الاستحقاق التي تختلف وتتفاوت من أسرة لأخري وفقاً لحال كل أسرة.

رابط بوابة حساب المواطن الرسمي.

وقد أعلن البرنامج بأنه سيتم إرسال رسائل نصية عبر الهواتف الجوالة للمستحقين الذين لم يتمكن البرنامج من إيداع قيمة الدعم المستحقة لهم في الحسابات البنكية الخاصة بهم، ويرجع عدم قدرة إيداع البرنامج لهذه المبالغ إلي مشاكل في رقم الآيبان للحساب البنكي لهم.

وسيطلب البرنامج منهم أن يقوموا بإضافة رقم آيبان آخر، أو القيام بالذهاب للبنك ومراجعته لحل هذه المشكلة، وسيتم البدء اليوم في استقبال طلبات تقديم شكوى حساب المواطن علي قيمة الاستحقاق.

طريقة التسجيل في حساب المواطن

يتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول إلي موقع البرنامج الرسمي عبر الرابط المباشر المرفق، إنشاء حساب جديد وإدخال بيانات الهوية ورقم الجوال وتاريخ ميلاد المتقدم، وسيتم إرسال رسالة نصية عبر هاتفك الجوال وبها كلمة المرور، قم بتغيير كلمة المرور، ثم أدخل البيانات المتعلقة بالعنوان والبيانات العامة وبيانات التابعين والدخل وبيانات العقارات، وبيانات الحساب البنكي رقم الآيبان.

في حال تم طلب وثائق منك من النظام، فقم برفع المستندات المطلوبة، وقد حدد البرنامج اليوم موعداً لتفعيل أيقونة الشكوى من أجل تقديم شكوى حساب المواطن في حال وجود اعتراض علي قيمة الاستحقاق التي تم إيداعها في الحساب البنكي بعد صرف حساب المواطن، ومن خلال الفيديو التالي يمكنكم التعرف علي خطوات التسجيل أيضاً.

عداد نزول حساب المواطن صفر 1442

من المقرر أن يتم إيداع حساب المواطن الدفعة الخامسة والثلاثون الخاصة بشهر أكتوبر 2020م الموافق لشهر صفر 1442هـ في يوم الأحد بتاريخ 11 أكتوبر 2020م الموافق لتاريخ 24 صفر 1442هـ، ويمكنكم التعرف على المدة الزمنية المتبقية على صرف حساب المواطن اعتباراً من اليوم من خلال الفيديو التالي:

وقد أعلن البرنامج رسمياً عن إصدار نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة الخامسة والثلاثون لمن يرغب في الإطلاع على الأسماء المقبولة للحصول على دعم حساب المواطن الآن.