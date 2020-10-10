نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات طريقة وشروط الحصول على تمويل نفاذ لوثيقة العمل الحر عبر منصة وزارة الموارد البشرية freelance.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على تمويل نفاذ، تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية لمواطنيها عدد من الخدمات الهامة ومنها وثيقة العمل الحر التي تقدمها الوزارة لأصحاب المهن الحرة حرصًا منها على حماية أعمال المواطنين بالإضافة إلى تقديم أكبر استفادة من الخدمات التي تقدمها سواء الوزارة أو الجهات المتعلقة مثل بنك التنمية الاجتماعية وغيرهم، ولذلك نقدم لكم في السطور التالية طريقة الحصول على تمويل نفاذ لوثيقة العمل الحر بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة والتي حددتها الوزارة من قبل عبر موقع العمر الحر ببيانات نظام أبشر التابع لوزارة الداخلية السعودية، فتابعونا..

شروط الحصول على تمويل نفاذ 1442

وقد حددت الجهاز المسئولة عدد من الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل نفاذ من قبل بنك التنمية الاجتماعية السعودي والذي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي لحاملي وثيقة العمل الحر على أن يكون المتقدم:

سعودي الجنسية حاصلًا على وثيقة العمل الحر من خلال الموقع الرسمي للوزارة ووجود جميع التراخيص المخصصة لنشاط توجيه المركبات. لا يقل عمر المتقدم لطلب التمويل عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام. لا يزيد دخل المتقدم عن 14 ألف ريال. يجب أن يسمح الوضع المالي وكذلك الائتماني للمتقدم والكفيل أو المتقدم أو الكفيل للحصول على تمويل نفاذ. وجود جميع الضمانات المطلوبة والتي يحددها بنك التنمية. يجب أن لا يكون المتقدم للتمويل مدينًا للبنك بقرض سابق. في حالة العمل الحر الممول لتوجيه المركبات فيجب التأمين على المركبة من قبل.

شرح التسجيل في ( برنامج العمل الحر ) من وزارة الموارد البشرية – واصدار الوثيقة – والحصول على الدعم

طريقة التقديم للحصول على وثيقة العمل الحر 1442

كما حددت الوزارة عدد من الشروط اللازمة للحصول على وثيقة العمل الحر والعمل بها لمدة عام من تاريخ الإصدار على أن يكن المتقدم سعودي الجنسية ويبلغ عمره من 18 وحتى 60 عام، بالإضافة إلى وجود حسب مفعل عبر منصة أبشر الإلكترونية للتقديم عن طريق اتباع الخطوات التالية: