نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم اعتراض حساب المواطن 1442 ونتيجة الشكوى ورابط الحاسبة التقديرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر خطوات تقديم اعتراض حساب المواطن أو الشكوى على القيمة المستحقة، بعد أن أعلن برنامج حساب المواطن إيداع مبالغ الدفعة الرابعة والثلاثون، فقد تم الكشف عن طريقة الاعتراض علي حساب المواطن الخاصة بمقدار الاستحقاق، وذلك بعد استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن لمعرفة القيمة المستحقة من دعم البرنامج، وأتاحت بوابة حساب المواطن الرسمية الحق في تقديم الاعتراض بعد القيام بخطوات محددة.

وفي الوقت الحالي ينتظر المواطنين المستفيدين من دعم البرنامج، للإعلان عن إيداع حساب المواطن الدفعة الخامسة والثلاثون لشهر أكتوبر 2020م الموافق لشهر صفر هجرياً، لذلك قمنا بتوفير موعد نزول حساب المواطن والمدة المتبقية على الصرف والإيداع، حيث يمكنكم التعرف على ذلك من خلال الفيديو التالي:

تقديم اعتراض حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن أنه في حال الولوج إلي البوابة الرسمية واستخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية، ومن ثم التعرف علي قيمة الاستحقاق، فإن كان لديك اعتراض علي قيمة المبالغ المستحقة، فيمكنك تقديم شكوى بعد مرور خمسة أيام من تاريخ صرف حساب المواطن، ولابد من التأكد من عدة أمور قبل الإقدام علي تقديم اعتراض وهي:

التأكد أولاً من تطابق قيمة الاستحقاق الموجودة بالحساب الشخصي علي بوابة حساب المواطن الرسمية، مع المبلغ الذي تم إيداعه في حسابك البنكي.

دخول بوابة حساب المواطن للتحقق من مقدار الاستحقاق عن طريق استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية قبل تقديم طلب اعتراض .

التأكد من تطابق ناتج الحاسبة التقديرية مع مع المبلغ المودع في الحساب البنكي.

التأكد من توافر الأهلية لكافة التابعين لرب الأسرة في حال وجود تابعين.

بعد التأكد من كافة الخطوات السابقة، وفي حال استمرار الرغبة في تقديم اعتراض علي قيمة الاستحقاق في البرنامج، فسوف يقوم نظام حساب المواطن الإلكتروني بإتاحة أيقونة الشكوي بعد خمسة أيام من تاريخ إيداع مبالغ حساب المواطن بخمسة أيام، وعند تفعيل أيقونة شكوى حساب المواطن، عليك القيام بالضغط عليها واتباع الخطوات اللازمة لإكمال تقديم اعتراض حساب المواطن الإلكتروني.

ويرجي إرفاق المستندات المطلوبة عند تقديم الاعتراض، وسوف يتم التعامل مع طلبك من جانب البرنامج، وقد أعطي البرنامج فترة سماح لتقديم الشكوي لكل دفعة استحقاق تمثلت في ثلاثة أشهر (90 يوماً)، وسيتم تعويض المستفيد المتقدم باعتراض في حال تم قبول طلبه عن الدورة المشكو عنها، ويمكنكم الإطلاع على شرح تقديم الشكوى بالفيديو من خلال التالي:

خطوات تقديم اعتراض علي عدم الأهلية

في حال تم استلام المواطن رسالة من برنامج حساب المواطن تفيد بعدم التأهل في اختبار الأهلية، وعدم الاستحقاق لمبالغ الدعم من البرنامج، ففي هذه الحالة يرجي الدخول إلي بوابة حساب المواطن للتعرف علي أسباب عدم الأهلية وتقديم طلب اعتراض على حساب المواطن عبر موقع البرنامج الرسمي، حيث تبدأ فترة سماح تقديم الشكوي منذ الإعلان بعدم الأهلية، وتستمر ثلاثة أشهر (90 يوماً)، وعن خطوات تقديم الاعتراض فهي كالتالي:

دخول بوابة حساب المواطن الرسمية.

اختيار قائمة دراسة الأهلية الخاصة بعرض نتيجة اختبار الأهلية للحصول علي دعم البرنامج من عدمه.

قم باختيار أسباب عدم أهلية العائل للتعرف علي الأسباب التي نتج عنها عدم أهلية الاستحقاق.

بعد معرفة الأسباب، وفي حال الرغبة في تقديم اعتراض حساب المواطن 1442، قم باختيار تقديم الاعتراض في أسفل يسار الصفحة.

1442، قم باختيار تقديم الاعتراض في أسفل يسار الصفحة. إدخال البيانات اللازمة واتباع الخطوات ورفع الوثائق المطلوبة للنظر في طلبك.

نتيجة اعتراض حساب مواطن لعدم الأهلية

بعد قيام المواطن المسجل في برنامج حساب المواطن للاعتراض علي نتيجة أهلية الاستحقاق، فلا تخرج نتيجة الاعتراض لعدم الأهلية عن أحد أمرين وهما:

قبول طلب الاعتراض؛ وهنا يحصل المستحق علي تعويض عن المستحقات النقدية بأثر رجعي تمتد مدته حتي مدة أقصاها 5 أشهر ماضية.

رفض طلب الاعتراض؛ وهنا يتيح نظام حساب المواطن إمكانية تقديم اعتراض لمرة أخري، وهكذا حتي يتم قبول طلبك أو انتهاء مدة السماح (ثلاثة أشهر) المحددة.

وعند انتهاء فترة سماح تقديم شكوي ولم يتم قبول الاعتراض لعدم أهلية الاستحقاق، أو لم يقم المواطن بتقديم اعتراض من البداية، فقد أتاح البرنامج إمكانية تسجيل حساب جديد في البرنامج من خلال رابط التسجيل في حساب المواطن السعودي، ومن ثم دخول اختبار الأهلية من جديد، ويتم ذلك عبر بوابة حساب المواطن الرسمية.

رابط حاسبة حساب المواطن التقديرية

تمت إتاحة آلة حاسبة حساب المواطن التقديرية الإلكترونية علي موقع البرنامج، لمعرفة قيمة استحقاق دعم البرنامج، وتم إطلاق الحاسبة التقديرية لحساب المواطن نظراً لتفاوت معايير الاستحقاق وعدم ثبات قيمة الاستحقاق عند حد معين، وعدم التشابه بين المواطنين، حيث يتم صرف حساب المواطن بناءً علي حالة المتقدم بالتسجيل في البرنامج من حيث عدد أفراد الأسرة، أعمار التابعين، إجمالي دخل الأسرة لرب الأسرة والتابعين، ويتم اعتراض حساب المواطن عند انخفاض قيمة الاستحقاق.

لذلك كان لزاماً علي البرنامج أن يقوم بتفعيل أيقونة الحاسبة التقديرية للاستحقاق، وهنا وجب علينا التفريق بين شروط حساب المواطن الخاصة بالأهلية ومعايير الاستحقاق، حيث نجد أن الأولي هي المعايير والشروط التي لابد من توافرها ليصبح المتقدم مؤهلاً للحصول علي مبلغ الدعم، أما الثانية فهي مقدار الدعم المقدم من البرنامج والذي يتوقف علي حالة الأسرة من حيث العدد والدخل والأعمار.

رابط بوابة حساب المواطن الرسمي.

ويتميز بدل حساب المواطن النقدي بأنه متغير حسب حالة الأسرة، يشجع الموازنة والادخار، مقيد بمعايير الاستهلاك الرشيد، يتم المراجعة بشكل دوري (3 أشهر)، يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكلفة المعيشة، يحمي أصحاب الدخل المنخفض، هذه هي خطوات اعتراض علي قيمة حساب المواطن ورابط الحاسبة التقديرية، وقد أعلن البرنامج عن مواعيد التسجيل للاستفادة من الدفعة الثالثة.

موعد تقديم اعتراض علي قيمة الاستحقاق

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن موعد تقديم اعتراض على حساب المواطن علي قيمة الاستحقاق، ويرجي تطبيق الخطوات المذكورة في القسم الخاص بالاعتراض علي قيمة الاستحقاق، والتأكد من كافة النتائج الخاصة بالمبلغ المودع في الحساب البنكي، والموجود علي حسابك علي بوابة البرنامج، والتحقق في الأخير من حاسبة حساب المواطن.

تحديث: بعد قيام المستحق الراغب في تقديم الاعتراض بتقديم شكواه عبر البوابة باتباع الخطوات المطلوبة، سيتم التعامل مع الشكاوى من قبل البرنامج خلال فترة السماح (ثلاثة أشهر) المحددة بعد كل دورة استحقاق، وعند قبول الاعتراض المقدم علي قيمة الاستحقاق، سيتم صرف قيمة الدعم للمستحق بأثر رجعي عن الشهر المقدم عنه شكوى.

تحديث: أعلن برنامج حساب المواطن عن مواعيد صرف حساب المواطن للدورات القادمة، حيث يتم نزول حساب المواطن الدفعات المقبلة في العاشر من كل شهر ميلادي، وإذا توافق يوم الصرف يوم الجمعة، يتم الإيداع في البنوك في اليوم السابق له، وفي حال توافق الإيداع يوم السبت، يتم الصرف في اليوم التالي له، مع إمكانية تقديم اعتراض حساب المواطن عبر بوابة حساب المواطن الرسمية.