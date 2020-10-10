نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرامكو تحدد أسعار البنزين الجديدة بالسعودية اليوم لشهر أكتوبر 2020م في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة أرامكو السعودية في الشهر الماضي بالإعلان عن أسعار البنزين لشهر سبتمبر 2020م، حيث بلغ سعر بنزين 91 حوالي 1.47 ريال سعودي، وبلع سعر الديزل 0.52 ريال سعودي، وبلغ سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودي، أما سعر الغاز المسال فبلغ 0.75 ريال سعودي، وقالت شركة أرامكو السعودية، أن تحديد أسعار البنزين يتم وفق الإجراءات التي تحكم تحديد أسعار المياه والطاقة داخل المملكة العربية السعودية، وأن أسعار الطاقة قابلة للارتفاع والانخفاض، حسب التغيرات التي تطرأ على أسعار تصدير الطاقة من المملكة إلى جميع الأسواق العالمية.

أرامكو تحدد موعد تغيير أسعار البنزين

كانت شركة أرامكو السعودية، قد حددت في شهر فبراير 2020م، موعد مراجعة أسعار الطاقة في المملكة السعودية، حيث تم تحويل نظام تحديد أسعار المواد البترولية من ربع سنوية إلى شهرية، وحددت اليوم العاشر من كل شهر ميلادي موعد نزول أسعار البنزين الجديدة وذلك وفق الأسعار العالمية للطاقة، وقالت الشركة أن التطبيق يسري في اليوم الحادي عشر من كل شهر ميلادي، وذلك وفق إجراءات تعديل أسعار المنتجات البترولية والمياه.

وتوفر الشركة السعودية أرامكو جميع أنواع الوقود، لتلبية طلبات المستهلكين اليومية بالمملكة العربية السعودية، وتوفير الوقود لجميع المحركات، حيث توفر الشركة بنزين 91 وبنزين 95 لتلبية احتياجات جميع السيارات التي تعمل بهذا البنزين، وتوفر الشركة الديزل الذي يستخدم في تشغيل جميع الشاحنات والمركبات المختلفة.

وقالت الشركة السعودية أرامكو، أن جميع أنواع الوقود بالشركة يخضع لعملية مراجعة مستمرة، للحصول على أعلى جودة للمنتجات البترولية التي تصل إلى عملاء الشركة، ويمر البنزين باختبارات عديدة، للحصول على شهادة جودة المنتج، وقالت أن الوقود يتم حقنة بالعديد من الصبغات للوصل إلى أنقى منتج، والتعرف عليه بصرياً للتحكم في جودة المنتج أثناء الضخ، وقالت شركة أرامكو أن البنزين لديها يخلو من الرصاص.

أسعار الوقود خلال الثلاثة أشهر الماضية

حددت شركة أرامكو أسعار البنزين نوع 91 في شهر يوليو بـ 1.29 ريال، وسعر بنزين 95 بلغ 1.44 ريال، وبلغ سعر بنزين 91 في شهر أغسطس 1.43 ريال سعودي، وسعر بنزين 95 بلغ 1.60 ريال سعودي، وسعر بنزين 91 في شهر سبتمبر 1.47 ريال سعودي، وسعر بنزين 95 بلغ 1.63 ريال سعودي.