نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عقد ايجار الكتروني عبر منصة إيجار ejar لتوثيق العقود في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل عقد ايجار الكتروني تهم فئات كثيرة من المواطنين والوافدين في المملكة العربية السعودية، ومن يرغب في استئجار منزل أو يقوم بتأجير منزل سكني خاص به، وتعتبر منصة إيجار هي أحد المنصات التي أطلقت في الفترة الأخيرة بهدف الحفاظ على حقوق طرفي عقود الإيجار، والتيسير أيضًا على كلا الطرفين، وتوفيرًا للماديات أيضًا في نفس الوقت، ويمكن تسجيل مستخدم جديد في إيجار من أجل استعلام عن عقد إيجار كما أنك في حالة تسجيل دخول جديد في إيجار تستطيع أن تحصل على حق الوساطة العقارية الرسمية.

طريقة عمل عقد ايجار الكتروني

وحتى يتم توثيق عقود الإيجار وتنظيم عملية الإيجار بين أطراف العقد قامت وزارة العدل السعودية بتمكين المواطنين فرصة الحصول على عقد إيجار إلكتروني موثق من خلال شبكة إيجار، والتي يتم بها إتمام كافة العقود، وعند حاجتك إلى تسجيل عقد الإيجار الإلكتروني فإنه يتحتم عليك القيام بالتالي:

ستقوم بالدخول إلى منصة إيجار للخدمات الإلكترونية.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور حتى تقوم بتسجيل الدخول.

قم باختيار تبويب عقود الإيجار، ومن ثم قم باختيار تسجيل عقد، وبعدها قم بكتابة البيانات المطلوبة بالكامل.

ثم عليك أن تقوم بإدخال بيانات العقار، وأيضًا طرق السداد، وفترة السداد، وكل ما يتعلق بالأمور المادية.

عليك أن تقوم بإدخال ما يتبقى من بيانات ومن ثم إرسال حتى يتم توثيق عقد الإيجار.

توثيق عقد الإيجار منصة أبشر وزارة الداخلية

أما عن عملية توثيق عقود الإيجار وسداد رسوم عقد الإيجار فإنه تمم من خلال بوابة أبشر الإلكترونية خدمات الأفراد، عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم قم بالدخول إلى خدمات إلكترونية، ومنها علينا أن نقوم باختيار تبويب وزارة الإسكان، وعلينا عقب الدخول النقر على تبويب توثيق عقود الإيجار، وبعدها قم بالنقر على تبويب قبول، وقم بالموافقة على الأحكام المتاحة من خلال الموقع، وانقر على تبويب تأكيد فقط.

استعلام عن عقد إيجار

وتستطيع الاستعلام عن طلبك من خلال منصة وزارة الإسكان السعودية الخدمات الإلكترونية، وذلك من خلال خدمة استعلام عن حالة طلب برنامج إيجار، وعليك إدخال البيانات المطلوبة وبهذا نكون قد حصلت على طريقة عمل عقد ايجار الكتروني بالتفصيل.