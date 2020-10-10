نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن قضية برقم القضية منصة وزارة العدل للخدمات الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن قضية برقم القضية هي خدمة من عشرات الخدمات التي أطلقتها وزارة العدل السعودية في الآونة الأخيرة، وخصوصًا بعد التحول الرقمي وإطلاق منصات إلكترونية جديدة للتسهيل على المواطنين، وساهمت وزارة العدل الخدمات الإلكترونية في ذلك من خلال إطلاق منصة ناجز الإلكترونية وبعض الخدمات الأخرى التي تتم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة والتي تتمثل في منصة تراضي تسجيل دخول أو أيضًا استعلام عن ايقاف خدمات برقم الهوية أو رقم السجل المدني.

استعلام عن قضية برقم القضية

يمكن الاستعلام عن القضايا من خلال منصة وزارة العدل الإلكترونية والتي قدمت تسهيلات عديدة إلى المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك مثل خدمات المحاميين، وإصدار عقود للزواج، أو التعرف على تفاصيل القضايا أو حجز موعد وزارة العدل ويمكن الاستعلام عن قضية من خلال اتباع الخطوات التالية:

ستقوم بالدخول إلى موقع وزارة العدل الإلكترونية ومنها اختر الخدمات الإلكترونية.

عليك الآن النقر على تبويب الاستعلام عن موعد قضية، ومن ثم قم بإدخال رقم القضية.

عليك أن تقوم كتابة تاريخ القضية، واختيار المحكمة التي تتبعها تلك القضية، ومن ثم قم بالنقر على تبويب بحث حتى يتم بيانات القضية، ومتى يتم عرضها على المحاكم السعودية.

بوابة ناجز الاستعلام عن القضايا

وأصبحت منصة ناجز الإلكترونية متاحة من أجل إطلاق خدمة الاستعلام عن القضايا برقم الهوية الوطنية، دون الحجاة إلى زيارة المحاكم السعودية التابع لها القضية، كما يمكنك التعرف على موعد القضية قبل أن تتم المحاكمة حتى تستطيع اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن يتم إصدار الحكم النهائي، حيث أنه في حالة إصدار حكم نهائي فإنه يتحتم عليك تنفيذه، وإلا سيتم إيقاف كافة الخدمات الخاصة بك.

وإن كنت لا تود استعلام عن قضية برقم القضية فيمكن الاستعلام عن القضية برقم الهوية الوطنية وذلك من خلال منصة وزارة العدل السعودية، فعند دخول الموقع من المفترض أن يطلب منك إدخال رقم الهوية، وإدخال أيضًا تاريخ الميلاد، وكود التحقق الذي يظهر أعلى الشاشة، ومن ثم تسجيل الدخول، واختيار الاستعلام عن القضايا وستجد كافة البيانات أيضًا.