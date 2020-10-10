نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة تراضي تسجيل دخول للتراضي افتراضيًا بين الأفراد المتنازعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة تراضي تسجيل دخول هي أحد أهم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، وهي المنصة المسؤولة عن التراضي وفض النزاعات بشكل افتراضي بين الأفراد المتنازعة، ويذكر أن وزارة العدل قدمت العديد من الخدمات ومن أهم تلك الخدمات أيضًا استعلام عن ايقاف خدمات برقم الهوية وذلك إن كان قد تم الحكم على أحد الأفراد المتنازعين، ولم يقم بتنفيذ الحكم الموجه إليه، كما وفرت الوزارة أيضًا إمكانية استعلام عن قضية برقم القضية ولم تدخر المنصة أيضًا جهدًا إلى وفرته لأصحاب القضايا ومن بين تلك الجهود هي إطلاق إمكانية استعلام عن طلب تنفيذ برقم الطلب أو استعلام عن قضية برقم القضية .

منصة تراضي تسجيل دخول

لم تعد الآن بحاجة إلى زيادة مواقع الوزارة المختلفة، أو المكاتب الوزارية من أجل مباشرة الخدمات والتعرف عليها، ولكن يمكن من خلال الإنترنت الحصول على كافة الخدمات، ومن بين الوزارات التي سهلت على المواطنين خدمات كثيرة هي وزارة العدل السعودية وذلك من خلال إطلاق رابط منصة تراضي والذي يمكن من خلاله عقد لقاءات افتراضية للوصول إلى حلول وديه بين المتنازعين، ويمكن الدخول عبر الخطوات التالية:

ستقوم بالدخول أولًا إلى منصة تراضي، وبعدها قم بالنقر على تبويب النفاذ الوطني.

قم بكتابة رقم المرور واسم المستخدم.

وعند الدخول ستتمكن من متابعة اللقاء للتوصل إلى حلول.

ويذكر أنه يمكن أيضًا تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال بوابة أبشر الإلكترونية ورقم التحقق فقط.

وزارة العدل استعلام برقم الهوية 1442

وإن كنت تريد فقط الاستعلام عن قضية والتعرف على موعدها وما صدر فيها من أحكام أيضًا فيمكن ذلك من خلال زيارة منصة وزارة العدل، وتسجيل الدخول برقم الهوية، ومن ثم قم بكتابة تاريخ الميلاد هجريًا وميلاديًا، واكتب كافة البيانات ومن ثم قم بالنقر على تبويب التالي فقط.

رقم وزارة العدل السعودية

ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن منصة تراضي تسجيل دخول أو الاستعلام عن القضايا من خلال التواصل مع وزارة العدل على رقم: 1950، وسهلت أيضًا الوزارة على المواطنين إمكانية التواصل من خلال الإنترنت، وذلك عبر البريد الإلكتروني لوزارة العدل وهو: [email protected] أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بوزارة العدل السعودية.