نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن ايقاف خدمات برقم الهوية موقع وزارة العدل الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن ايقاف خدمات برقم الهوية هو أحد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل السعودية، فقد أتاحت فرصة الاستعلام عن إيقاف خدمات مواطن بالسجل المدني وأيضًا استعلام عن موعد قضية إلكترونيًا وقد قامت الوزارة بإطلاق هذه الخدمة من أجل إجبار المواطنين في المملكة على تنفيذ التعليمات، حتى يتم التأكد من أن الشخص لا يتهرب من تنفيذ ما هو ملقى على عاتقه، وقد حُكم فيه قانونيًا، ففي حالة أصدر القاضي حكمه فعلى المواطن أن يقوم بتنفيذه في مدة لا تزيد عن 180 يوم فقط، وأطلقت أيضًا منصة تراضي تسجيل دخول لحل المنازعات.

استعلام عن ايقاف خدمات برقم الهوية

وفي حال خضع الشخص إلى عقوبة إيقاف الخدمات فميكن التأكد من ذلك من خلال الاستعلام عن إيقاف الخدمات عبر:

عليك أن تقوم بدخول موقع وزارة العدل الإلكترونية.

قم بالنقر على تبويب تسجيل وقم بإدخال رقم الهوية الوطنية أو هوية المقيم.

عليك أن تقوم بإدخال تاريخ الميلاد، وكود التحقق ثم عليك النقر على تبويب التالي.

سيتحتم عليك اختيار نوعية الخدمات التي تريد الحصول عليها، وعلى رأسها خدمة إيقاف خدمات المواطنين.

الآن ستحصل على كافة التفاصيل من خلال الصفحة التي يتم تحويلك إليها، فهي تحتوي على كافة المعلومات عن القضايا التي حُكم فيها وأسباب إيقاف الخدمات.

الاستعلام عن التعاميم برقم الهوية

ويمكن أيضًا التعرف على إيقاف الخدمات والاستعلام عنه من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة إلى وزارة الداخلية السعودية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية ومنها اختر أبشر أفراد.

ثم عليك أن تقوم بإدخال بياناتك والتي تتمثل في اسم المستخدم وكلمة السر.

ثم يليها كود التحقق، وبعدها تسجيل الدخول إلى البوابة.

قم بالنقر على تبويب الاستعلامات الإلكترونية ومنها عليك اختيار خدمة الاستعلام عن التعاميم بالهوية.

عليك إدخال البيانات المطلوبة ومن ثم استمرار، حتى يتثنى لك الاستعلام عن ايقاف خدمات مواطن بالسجل المدني أو استعلام عن ايقاف خدمات برقم الهوية برقم الهوية بطريقتين، وهما بوابة أبشر الإلكترونية، أو بوابة وزارة العدل للخدمات الإلكترونية التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية المميزة.