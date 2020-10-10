نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القرض المؤجل من بنك الراجحي الأوراق والشروط المطلوبة للحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة القرض المؤجل من بنك الراجحي يعتبر من أهم الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي أون لاين للعملاء في كل مكان، حيث أن آلية هذا النوع من القروض الشخصية من مصرف الراجحي يندرج تحت تسديد أقساط القروض التي حصل عليها العميل ولكن من خلال شركات خارجية، تقوم بالتعامل مع المصرف وسداد قيمة القسط، وقد وفر مصرف الراجحي كافة تفاصيل خدماته عبر موقعه الإلكتروني وخصوصًا حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي المدعوم وغيرها من الخدمات مثل الراجحي مباشر للأفراد وأيضًا حاسبة القروض الراجحي لكافة الأنواع.

القرض المؤجل من بنك الراجحي

في حال الرغبة في الحصول على فرصة القرض المؤجل من مصرف الراجحي السعودي عند زيارتك لأحد فروع البنك المنتشرة في جميع المدن بالمملكة العربية السعودية، وإن كنت تريد الحصول على الخدمة من خلال الإنترنت، فإن مصرف الراجحي حاول التسهيل على العملاء الحاصلين على القروض المختلفة، وسمح لهم بالحصول على القرض المؤجل من خلال الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع مصرف الراجحي الإلكتروني الرسمي.

وقم بالدخول إلى القرض المؤجل وقم بإدخال كافة البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في الاسم وتاريخ الميلاد والعنوان، ورقم حسابك في مصرف الراجحي وبعدها قم بالنقر على تسجيل أو تقديم الطلب.

بعدها سيتولى البنك مهمة بحث الطلب، والتأكد من البيانات التي قد تم إدخالها من خلال الموقع، ثم بعدها سيتم الرد عليك في غضون يوم واحد عمل فقط.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض مؤجل

عليك أن تقوم بتقديم صورة من الهوية الوطنية، وتكون سارية المدة.

تقديم صورة من مفردات الراتب، مصدق عليها من جهة العمل.

تحويل الراتب إلى بنك الراجحي.

ويمكن الحصول على القرض المؤجل من بنك الراجحي في حال كان راتبك لا يقل عن ألفين ريال سعودي، بالإضافة إلى اشتراط العمر، والذي ينبغي ألا يقل عن 25 عام، ولا يزيد عن 60 عام، وفي حال انطبقت عليك كافة الشروط عقب تقديم الطلب فإنك ستحصل على الموافقة على القرض المؤجل من مصرف الراجحي الإلكتروني بسهولة، ويرجى العلم إلى ضرورة عمل حساب بنكي في البنك حتى تستطيع الحصول على القروض بأنواعها.