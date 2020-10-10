نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيك على حسابك البنكي – استعلام حساب المواطن برقم الهوية الدفعة الـ35 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك استعلام حساب المواطن برقم الهوية عبر البوابة الإلكترونية لمعرفة تلقي الدفعة الـ35 لشهر أكتوبر 2020، حيث يتم إيداع الدعم يوم الأحد الموافق 11 -10-2020، وذلك تأخر موعد الصرف بسبب اليوم العاشر جاء في العطلة الرسمية للبلاد، وعلى الجانب الآخر رد البرنامج على تساؤلات الكثير من المواطنين عن متى يتم فتح التسجيل مرة أخرى في حساب المواطن، الأمر الذي أعلنه البرنامج موضحاً أن لا زال تسجيل حساب المواطن متوقفاً لحين الانتهاء من مراجعة جميع ضوابط البرنامج وفق التعديلات الأخيرة، وبعدها سوف يتم عودة تسجيل جديد ولكن لا يوجد وقت محدد لذلك.

الاستعلام عن دعم حساب المواطن وقيمة الاستحقاق

أوضح البرنامج أن قيمة الاستحقاق تختلف من مستفيد إلى آخر، وذلك يرجع لأن الظروف والأحوال تختلف هي أيضاً من شخص لشخص آخر من حيث الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة والتابعين وأعمارهم، وتلك الظروف المبنية عليها شروط حساب المواطن والضوابط، فيما خصص البرنامج فئات تم تقسيمهم إلى شرائح ممن منهم يستوفي تلك المعايير يكون مستحق الحصول على الدعم كل شهر عبر استعلام حساب المواطن برقم الهوية.

حاسبة حساب المواطن التقديرية

وفر البرنامج عدة خدمات إلكترونية لتسهيل الأمور على المواطنين منها الحاسبة التقديرية حساب المواطن والتي من خلالها تتمكن من معرفة قيمة الدفعة كل شهر قبل استعلام حساب المواطن، والإيداع المبالغ في الحسابات البنكية، وذلك تقدر أن ترسل شكوى أو الاعتراض على قيمة الاستحقاق عبر الموقع أيضاً من خلال الاتصال على رقم حساب المواطن المجاني 19912.

تحديث بيانات حساب المواطن وكيفية إضافة التابعين

مازال البرنامج يدعوا جميع المستفيدين لـ ضرورة تحديث بيانات حساب المواطن من أجل ضمان استمرار الحصول على الدعم، وعلى جانب آخر يسأل البعض هل يتم إضافة التابعين في حساب المواطن تلقائياً؟ ، الأمر الذي أوضحه أن إضافة التابع لا يتم بشكل تلقائي بل بإمكان رب الأسرة إضافته بالخطوات التالية:-

الدخول عبر حسابك الشخصي لحساب المواطن.

اخر تفاصيل الطلب، ومنها بيانات التابعين.

إضافة التابعين في حساب المواطن.

ثم اضغط على كلمة حفظ.

رابط استعلام حساب المواطن برقم الهوية

أوشك البرنامج على إيداع الدعم في حسابات المستفيدين، بعدها تستطيع الدخول على رابط الاستعلام عن صرف دعم حساب المواطن برقم الهوية للتأكد من أن قيمة الاستحقاق قد تم إيداعها في حسابك، وكما ذكرنا في حالة وجود أي شكوى على المبلغ على سبيل المثال (إذا كان ناقص)، يمكنك الاعتراض واستخدام الحاسبة أيضاً قبلها.