رابط استعلام عن دعم الموارد البشرية برقم الهوية hrdf.org.sa الكترونياً

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عمر شويل - جدة يعتبر استعلام عن دعم الموارد البشرية برقم الهوية هو موضوع مقالنا اليوم، فهو من الخدمات التي يمنحها صندوق دعم الموارد البشرية، من بين مبادرة الصندوق التي تتطلب توطين الوظائف بالسعودية، وتمرين الشباب بالسعودية على العمل حتى يتم إلحاقه بسوق العمل، ليصبح منافسًا بإمكانه إدارة العمل بصورة احترافية، ونحن في هذا المقال سوف نقوم بالتعرف على الدعم الخاص بصندوق الموارد البشرية وطريقة استعلام عن دعم الموارد البشرية وكذلك الطريقة التي يمكن بها الاستفادة منه، وكل ما يخص الاستعلام عنه بشيء من التفصيل.

استعلام عن دعم الموارد البشرية برقم الهوية

إن صندوق دعم الموارد البشرية بالسعودية، يكون عبارة عن مؤسسة بالمملكة العربية السعودية تم تأسيسها في سنة 1421 هجريًا، حيث اتاح الصندوق خدمة استعلام عن دعم الموارد البشرية ويكون هدف هذه المؤسسة هو القيام بالثروة البشرية التي تكون ملك للسعودية، والنهوض بها، عن طريق تمويل البرامج والأفراد للمساندة على توطين السعوديين بالوظائف المتنوعة بالسعودية، ومن أهم أهداف هذا الصندوق هي كل ما يلي:

تجهيز الشباب السعوديين وجعلهم يلتحقون بالوظائف في القطاع الخاص.

مساندة مؤسسات القطاع الخاص في تجهيز الشباب بالمملكة العربية السعودية وتمرينهم، حتى يمكنهم المشاركة في سوق العمل.

يقوم الصندوق بحماية جزء من الدخل المتعلق بالموظف السعودي، لمدة عامين من توظيفه، بالقوانين التي تتم بين الصندوق وصاحبي الأعمال.

تمويل المشاريع حتى يتم توظيف الشباب بالمملكة العربية السعودية.

القيام بتقديم المشورة ومساعدة ومساندة المؤسسات التي تتطلب تدريب وتحديث القوى العاملة الوطنية.

استعلام عن دعم الموارد البشرية برقم الهوية

بإمكانك الآن أن تقوم بالتحقق من استعلام عن دعم الموارد البشرية برقم الهوية للمستفيدين عن طريق الموقع الرئيسي للصندوق، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الرئيسي المتعلق بصندوق التنمية البشرية من خلال الرابط التالي: https://www.hrdf.org.sa/ ومتابعة خطوات استعلام عن دعم الموارد البشرية والمتابعة.

قم باختيار أيقونة “خدمات الأفراد”.

قم بكتابة رقم الهوية.

قم بكتابة رقم الطلب.

قم بالضغط على كلمة “تحقق”.

وبذلك تتمكن من معرفة كافة التفاصيل المرتبطة بالدعم الذي يقدم للمواطن، كذلك بإمكانك معرفة إذا كان للمستفيدين دعم حقًا أم لا.