نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض أونلاين بدون أرباح تبدأ من 4000 الآف ريال لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة رجال ونساء من اكسترا في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض بدون فوائد بالمملكة العربية السعودية هي أحد الأمور الاستعلامية التي تهم الكثير من المواطنين بجميع مدن المملكة، وهذا ما تقدمه شركة اكسترا للتمويل الشخصي لجميع فئات المجتمع السعودي سواء مواطنين رجال ونساء من الشباب والمتقاعدين والعسكريين أيضاً بالإضافة إلى منح جميع التمويلات أيضاً للمغترب داخل السعودية، فتقدم شركة اكسترا تمويل مالي يصل مبلغ إلى 30 ألف ريال سعودي وفق قواعد الرقابة الإسلامية لجميع فئات الصرف، وتقدم شركة اكسترا التمويل بفترة سماح للسداد تصل إلى 24 شهراً، وتطرح شركة اكسترا جميع مبالغها التمويلية من خلال السيولة النقدية المناسبة لجميع المواطنين بجميع الفئات المختلفة سواء مواطنين أو وافدين أو عسكريين أو متقاعدين بجميع القطاعات العاملة بالمملكة العربية السعودية، وسوف نوضح لكم مميزات الحصول علي تمويل مالي من شركة اكسترا بأي مبلغ مالي.

مميزات القروض والتمويلات الشخصية من شركة اكسترا لكل فئة علي حده

العاملين بالقطاع الحكومي والخاص

حددت شركة اكسترا للمواطن الذي يبلغ عمره من 21 عام حتي 25 عام يجب أن يكون الحد الأدنى لراتبه هو 12 ألف ريال، ومن يبلغ سنه من 25 عام حتي 60 يجب أن يكون الحد الأدنى لراتبه هو 5000 الآف ريال، ويستطيع أن يصرف مبلغ تمويل من 4 الآف ريال حتي 30 ألف ريال.

وأن يعمل من يحمل الجنسية السعودية لمدة 3 شهور فقط بجهة العمل، ومدة عام واحد لأي وافد يرغب في الحصول علي مبلغ تمويل داخل أي عمل بالمملكة العربية السعودية.

المواطنين المتقاعدين بالمملكة

حددت شركة اكسترا أن يكون هناك سن أقصي للمواطن المتقاعد وهو 70 عام، وأن يمتلك اشتراك خاص به بمؤسسة التقاعد بالمملكة أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ويستطيع أن يطلب مبلغ تمويل من 4 الآف ريال حتي 30 ألف ريال سعودي.

المواطنين العسكريين بالمملكة

حددت شركة اكسترا سن العسكري بالمملكة بأن يتراوح من سن 25 سنة وحتي 50 سنة، وألا يقل دخله العام الشهري عن 10 الآف ريال، وأن يكون قد قضي العسكري فترة 3 شهور بمقر خدمته بالعمل، ويستطيع أن يطلب العسكري تمويل من مبلغ 4 الآف ريال حتي 12 ألف فقط.

مستندات هامة يجب تقديمها إلى اكسترا للحصول علي التمويل

توفر شركة اكسترا بعض الشروط الميسرة لجميع المواطنين سواء للمواطنين العاملين بالقطاع العام أو الخاص أو للمتقاعدين والعسكريين وهي بأن يوفر كل شخص صورة من الهوية الوطنية أو صورة من بطاقة الإقامة، مع توفير كشف توضيحي بالراتب من جهة العمل وكشف حساب عن أخر 3 شهور فعلية تم العمل بها داخل جهة العمل بجميع مدن المملكة العربية السعودية.

طريقة تقديم المواطن والوافد والمتقاعد والعسكري طلب مبلغ تمويل

طلب مبلغ تمويل من موقع اكسترا يمكن لكل شخص سواء مواطن سعودي أو وافد أو عسكري أو متقاعد وعسكري من الرجال والنساء أن يقوم بطلبه من خلال الموقع الرسمي لشركة اكسترا التالي: طلب. فمن خلال الدخول علي رابط الدخول السابق يقوم كل شخص بتحديد قيمة التمويل والقرض الذي يرغب في الحصول عليه، ثم يقوم العميل بتسجيل جميع البيانات الشخصية الخاصة بها التي من خلالها سوف يتم التواصل معه من شركة اكسترا من أجل تحويل التمويل