نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرف الراجحي وطرق التمويل العقاري بمبلغ يصل إلى 5 مليون ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مصرف الراجحي وطرق التمويل العقاري المميزة لدى المصرف حيث يعتبر من أهم المصارف في المملكة العربية السعودية , رأس مال مصرف الراجحي يزيد عن 16 مليار ريال سعودي ,و مصرف الراجحي هو من اهم المصارف الإسلامية في المملكة العربية السعودية حيث يخضع في جميع تعاملات مصرف الراجحي إلى أحكام الشريعة الإسلامية, و يتميز مصرف الراجحي بالخبرة الكبيرة في جميع المعاملات التجارية و البنكية و يتميز بالإدارة الجيدة حيث يرجع تأسيسه 1957لعام و له اكثر من 500 فرع في المملكة و خارجها . تم تحويل مصرف الراجحي إلى شركه مساهمه عام 1988 نتيجة لإدماج كل المؤسسات الخاصة باَل راجحي والتي لم يعد عملها مقتصراً على النشاط المصرفي فقط لكن امتد النشاط ليضم مجموعه أخري خارج المملكة العربية السعودية. وقام بتأسيس مصرف الراجحي الإخوة صالح وعبد الله ومحمد بن عبد العزيز الراجحي وقد قام مصرف الراجحي بتقديم مجموعه من برامج التمويل العقاري حتى يستطيع العميل اختيار البرنامج الأمثل والمناسب له سواء كان يرغب في شراء أراضي أو عقار جديد أو شراء عقار استثماري أو إعادة التمويل لإعاذة بناء عقار قديم. مصرف الراجحي يضع برنامج تمويل عقاري لشراء منزل ومن اهم مميزاته أن الموافقة على التمويل تتم خلال 10 أيام فقط ,برنامج تمويل يتراوح بين 20 عام حتى 30 عاماً مع إمكانية التمويل الفردى أو المشترك على المنزل الذي يحدده العميل وفقاً لأحكام الشريعة.

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مصرف الراجحي وطرق التمويل العقاري وكيفيه الحصول علي هذا التمويل

على العميل تحديد ميزانيته على عند اختيار العقار حتى يستطيع تسديد الأقساط دون مواجهه أي مشاكل .

اتفاق العميل مع المصرف على العقار الذي يريده .

أن يكون المبنى لم يتعد على بناءه 25 عاماً وألا تقل مساحته عن 80 م مربع إذا كانت شقه أو 200 م مربع إذا كانت فيلا.

وجود سند ملكيه رسمي للمبنى.

أخر خطوه أتمام الإجراءات الورقية وكتابه البيانات بين العميل ومصرف الراجحي.

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يتيح مصرف الراجحي تأمين شامل على العقار الذي تملكه في حاله حدوث أي مشكله أوحريق أوسرقة أوانهيار للعقار لا قدر الله , وتأمين مصرف الراجحي كالتالي:

التامين على العقار تغطيه أي ضرر للمنزل أو محتوياته مثل:

الأضرار الناتجة من تركيب أجهزه التكييف أو التدفئة أو تركيبات المياه.

سرقه العقار أو محتوياته بالقوة .

الأضرار الناتجة عن الصواعق والحرائق.

الأضرار الناتجة عن الانفجارات .

الإضرار الناتجة عن العواصف والزلازل.

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مصرف الراجحي وطرق التمويل العقاري واهم مميزاته

يتيح مصرف الراجحي مبلغ تمويل يصل إلى 5 مليون ريال سعودي .

الحصول على التمويل في وقت قياسي.

تمويل يصل إلى 30 عاماً

دفع مقدم 10% فقط كدفعه أولي .

مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية .

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كيفيه تقديم الطلب



عليك أولاً الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمصرف وكتابه البيانات الشخصية من كتابه الاسم بالكامل ثم كتابه الجنسية والجنس ورقم الهوية وان كان لديك حساب في المصرف أم لا وكتابة أيضا بعض التعليمات المالية, ويمكنك الحصول على التمويل الشخصي عبر تطبيق المباشر وهناك بعض الفيديوهات التي توضح طرق الحصول على التمويل الشخصي العقاري.